Українська
Общество

Обновление данных через Резерв+: кому все равно нужно идти в ТЦК

Игорь Романько

Почему после обновления данных в Резерв+ все равно нужно идти в ТЦК
Почему после обновления данных в Резерв+ все равно нужно идти в ТЦК

С 18 мая 2024 года в Украине вступил в силу закон о мобилизации, обязывающий всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет обновить свои учетные данные в военкоматах. Сделать это нужно до 16 июля 2024 года.

Игнорирование этой обязанности может привести к штрафам и даже к уголовной ответственности. Об этом сообщают на сайте ТСН.

Читайте также: Новый закон о мобилизации: кто из студентов пойдет воевать

Вот где, как и когда можно обновить данные:

1. В военкомате (ТЦК и СП)

Необходимые документы:

  • Паспорт гражданина Украины
  • Идентификационный код
  • Военный билет или временное удостоверение
  • Медицинские документы
  • Справка об образовании
  • Водительское удостоверение (только для тех, кто служил водителем)
  • Документы, подтверждающие право на отсрочку от мобилизации (если есть)

Военно-врачебная комиссия имеет доступ к системе Helsi, поэтому им уже известна информация о вашем состоянии здоровья. Однако если у вас есть документы, которые не занесены в базу, возьмите их с собой.

Из-за очередей в военкоматы Минобороны запустило новый сервис - электронную очередь. Записаться можно на сайте Минобороны или через приложение "Действие".

2. В ЦНАПе

Алгоритм действий похож, как и в военкомате.

Необходимые документы:

  • Телефон
  • Паспорт
  • ИНН
  • Все необходимые документы, как и при обновлении данных через ТЦК

После обновления данных вы получите выписку, заверенную подписью и печатью ЦНАПа.

3. Через мобильное приложение "Резерв+"

Этот способ обновления данных не освобождает от обязанности лично явиться в военкомат в случае получения повестки.

Для регистрации в "Резерве+" вам понадобится:

  • Авторизироваться с помощью BankID
  • Подтвердить или обновить данные
  • Скачать QR-код, который станет электронным заменителем военного билета

Приложение "Резерв+" доступно для загрузки в App Store и Google Play.

Важно!

  • Обновить данные можно как онлайн, так и офлайн.
  • Обновление данных через "Резерв+" не обязательно, но это удобный способ сделать это онлайн.
  • Повестки по-прежнему вручаются лично и под подпись.
  • Рассылка повесток начнется с 18 июля 2024 года.
  • За игнорирование повесток предусмотрены штрафы и уголовная ответственность.

Предлагаем узнать, кто потерял право на отсрочку от мобилизации из-за нового закона.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!

ОбществоМобилизация