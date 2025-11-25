На прошлой неделе по сети разносились радостные сообщения о российской нефти марки Urals по 36 долларов при стоимости Brent более 60, и при плановой "налоговой" цене в бюджете России 59 долларов.

К сожалению, цена на российскую нефть в 36 долларов была лишь на экстремуме панических настроений, но впоследствии цена стабилизировалась, хотя дисконт Urals к Brent сильно вырос.

По состоянию на сегодняшний день Urals торгуется на уровне 52,8, а brent 63,12. Дисконт в 10 долларов слабый, но больше, чем было этим летом. Это первая хорошая новость.

Вторая хорошая новость – то, что цена на Urals на 10-11% ниже плановой бюджетной цены, что как раз и отражает причины роста бюджетного дефицита в России в геометрической прогрессии уже в 2025 году.

И наконец, третья хорошая новость: основные покупатели подсанкционной нефти из России наконец-то зашевелились. 18 ноября Bloomberg со ссылкой на аналитиков Rystad Energy сообщил, что КНР почти отказалась от покупки российской марки нефти ESPO. Для России это очень плохая новость, поскольку цена этой марки нефти всегда была значительно выше Urals. Более того, с 2025 года в РФ включили ESPO в расчет "налоговой" цены. Однако, если продажи ESPO падают, а алгоритм расчета "налоговой" цены никто не изменит (потому что дефицит и так влетает в космос), то все российские нефтяные компании автоматически окажутся под повышенным фискальным давлением.

Еще раньше КНР завозились индийцы, которые за 2 недели ноября сократили закупку российской нефти на 66%. Россияне начали разводить панику, что не смогут заместить весь индийский объем в 2 млн баррелей в сутки новыми покупателями.

Впрочем, позже тот же Bloomberg распространил информацию о том, что Индия возвращается к покупке российской нефти. Правда, материал содержал странные данные, что Индии предложили скидку в 7 долларов по отношению к цене на brent. Информация действительно странная, поскольку мы уже сейчас видим 10+ долларов разницы.

Впрочем, Кремль точно обеспокоен поведением индейцев. Кровавый диктор сам собирается посетить Индию в декабре, и на днях встречался с главой МИД Индии, что чуть ли не по протоколу, но показывает внимание России в Индию как к торговому партнеру. Однако похоже, что Индия больше подвергается давлению США, чем условиям РФ. Страна недавно заявила о своей готовности закупать у США оружие, что является первым шагом для ослабления зависимости от России.

Китайские церемонии по ESPO и индийские реверансы в сторону США точно приведут к очень тяжелому декабрю для России. Мало того, что цена на нефть долго остается низкой, так еще и произошел рост дисконтов на фоне сокращения объемов. Заменить Индию и КНР на рынке нефти россиянам не кем физически. Если эти страны переполовинят покупку российской нефти (даже не будет полного отказа), то российская экономика через 3 месяца вернется в девяностые.