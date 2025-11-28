Новый этап блиц-крига Трампа. Что ждать в ближайшие недели

Трамп считал и продолжает считать: вопрос выхода Украины из Донбасса является ключом к результативным переговорам. Этот вопрос будет основополагающим в последующие недели (и не только).

Какие козыри имеет Трамп?

Ситуация на фронте, которая с точки зрения американцев не улучшится;

Отсутствие финансирования Украины в 2026 г. без разморозки российских активов. В декабре вопрос имеет минимальные шансы для решения с неизвестной перспективой на январь-февраль;

Продолжение коррупционного скандала с появлением новой серии, связанной с оборонкой.

Чем может ответить Банковая?

Продолжением переговоров с европейцами, которые хотят получить гарантии безопасности больше "слова Трампа";

Нежеланием, как минимум об активной части, украинцев подписывать подобный договор.

Согласится ли Путин окончить войну, если Украина согласится подписать территориальные уступки?

Это открытый, по-моему, вопрос. В логике Трампа Путин после этого не сможет не подписать, иначе США реально включатся в войну против теневого флота;

Последнее интервью Путина показывает, что он не хотел сейчас остановки войны.

Есть ли у нас план "Б"?

У нас есть временной лаг до весны (деньги заканчиваются в марте). Дальше все будет зависеть от того, сколько денег выделит ЕС.

Мы исходим из той точки зрения, что Трамп просто не сможет не продавать оружие и запретить делиться разведданными.

Какие выводы?