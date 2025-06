Нетривиальный отдых в Италии: места для катания на лыжах

Горнолыжные курорты Италии – это не только возможность прокатиться на лыжах или сноуборде на различных склонах, но и насладиться красотой Альп и Доломитов, посетить старинные города и замки, отведать национальную кухню и вина, а также отдохнуть в термальных источниках и спа-центр.

По степени сложности трассы в Италии делятся на четыре категории: зеленые, синие, красные и черные. Зеленые трассы – самые легкие, подходят для начинающих в лыжном спорте и сноубординге. Синие трассы немного сложнее, но все еще доступны для новичков и детей. Красные трассы имеют средний уровень сложности и подходят для опытных лыжников и сноубордистов, желающих насладиться скоростью и маневренностью. Черные трассы – самые сложные и опасные, требуют высокого уровня мастерства и смелости.

Вот 15 самых лучших снежных склонов для катания на лыжах в Италии по оценкам экспертов и туристов.

1. Ливиньо

Адрес : c/o Aquagranda, Via Rasia, 999, 23041 Livigno SO, Италия

Телефон : +39 0342 970613

Вебсайт : https://www.skipasslivigno.com/it/

Рейтинг : 4.5 ⭐

Город и курортная зона расположены в провинции Сондрио в Ломбардии. Это место имеет официальный статус "Национального парка Стельвио" благодаря уникальной природной красоте и экологической чистоте. Парк расположен вблизи курорта и занимает более 13 тысяч гектаров. Туристы могут наслаждаться не только лыжными трассами, но и прекрасными видами. Ливиньо предлагает широкий выбор гостиниц — от дорогих номеров до бюджетных апартаментов, ресторанов, баров и ночных клубов.

Трассы :

Общее количество: 78 трасс, общей протяженностью 115 км

12 зеленых

37 синих

24 красных

5 черных

Трассы распределены на две зоны: Carozello (больше зеленых и синих трасс) и Mottolino (больше красных и черных трасс). В Ливиньо также есть зоны для фристайла, фрирайда, бордеркроса и хафпайпа, а также многочисленные пешеходные маршруты и снежные тропы для туристов, желающих насладиться величественной природой Альп.

Ливиньо – прекрасное направление для туристов, которые ищут первоклассный лыжный опыт в сочетании с прекрасной природой и культурой региона.

2. Мадонна-ди-Кампильо

Мадонна-ди-Кампильо — одна из главных площадок для проведения Кубка мира по горнолыжному спорту. Это один из трех крупнейших горнолыжных курортов Италии в составе Skirama Dolomiti Adamello Brenta, охватывающий более 380 км горных склонов и около 150 подъемников. Мадонна-ди-Кампильо ежегодно принимает многочисленные лыжные соревнования, включая финалы Кубка мира по горнолыжному спорту.

Трассы :

Общая протяженность: 154 км

33% зеленых

54% синих

13% красных

5% черных

Трассы распределены на четыре зоны: Groste, Pradalago, Cinzano и Spinale. Каждая зона имеет разные типы подъемников: канатные дороги, гондолы, кресельные и бугельные подъемники. Цены на ски-пассы зависят от сезона, продолжительности и зоны катания.

Вебсайт : https://www.campigliodolomiti.it/en

Туристы, не катающиеся на лыжах, могут прогуляться по живописным селам и гостевым домам, наслаждаясь аутентичной кухней Трентино и прекрасными горными видами. Также доступны пешеходные маршруты, проходящие через потоки, озера и леса, окруженные прекрасной панорамой Доломитовых Альп.

3. Бормио

Лыжный отдых в Ливиньо. Источник: Image by Stevan Aksentijevic from Pixabay Лыжный отдых в Ливиньо. Источник: Image by Stevan Aksentijevic from Pixabay

Адрес : Via Battaglion Morbegno, 25, 23032 Bormio SO, Италия

Телефон : +39 0342 901451

Вебсайт : https://www.bormioski.eu/

Рейтинг : 4.5 ⭐

Бормио – один из старейших и самых известных горнолыжных курортов Италии, расположенный в регионе Ломбардия вблизи границы со Швейцарией. Здесь можно кататься на 50 км трасс разного уровня сложности, включая легендарную трассу Stelvio, где проводятся этапы Кубка мира по горнолыжному спорту.

Трассы :

Общее количество: 78 трасс, общей протяженностью 115 км

12 зеленых

37 синих

24 красных

5 черных

Трассы распределены на две зоны: Carozello (больше зеленых и синих трасс) и Mottolino (больше красных и черных трасс). В Бормио также есть зоны для фристайла, фрирайда, бордеркроса и хафпайпа.

Красная трасса Stelvio, протяженностью более 3,5 км, имеет крутые склоны и резкие повороты, что делает ее очень сложной для спуска и одним из самых желанных для соревнований по горнолыжному спорту.

Курорт известен несколькими горячими термальными источниками, известными с давних времен благодаря своим лечебным свойствам для опорно-двигательного аппарата. Эти источники, расположенные в долине Бормио, имеют высокую температуру и содержат минералы, такие как сера, кальций и магний, которые считаются полезными для кожи и здоровья. Многие гости курорта приезжают в Бормио не только для катания на лыжах, но и для посещения термальных источников.

4. Кортина-д'Ампеццо

Адрес : Via Guglielmo Marconi, 15, 32043 Cortina d'Ampezzo BL, Италия

Телефон : +39 0436 862171

Вебсайт : https://skipasscortina.com/

Рейтинг : 4.3 ⭐

Кортина-д'Ампеццо – один из самых известных и лучших горнолыжных курортов Италии, расположенный в сердце Доломитов. Здесь можно кататься на 140 км трасс, являющихся частью горнолыжной зоны Dolomiti Superski. Кортина-д'Ампеццо привлекает туристов своей архитектурой, магазинами, ресторанами и ночной жизнью.

Трассы :

Общее количество: 78 трасс, общей протяженностью 115 км

Распределение по зонам: Grotta (Groste) , Pradalago , Cinzano , Spinale

, , , Различные типы подъемников: канатные дороги, гондолы, кресельные и бугельные подъемники

Цены на ски-пассы зависят от сезона, продолжительности и зоны катания.

Курорт также известен шикарными ресторанами и магазинами, а также богатой историей, связанной с Олимпийскими играми. В 1956 году здесь прошли первые Зимние Олимпийские игры в Италии, а еще одни запланированы на 2026 год.

Кортина часто используется для съемок фильмов благодаря своей прекрасной природе и уникальной архитектуре. Некоторые известные фильмы, снятые здесь, - это "Розовая пантера" и культовые фильмы о Джеймсе Бонде "Только для ваших глаз" и "Голдфингер". Каждый год Кортина принимает Международный кинофестиваль в Марате, привлекающий звезд со всего мира.

5. Червинья

Адрес : 11028 Valtournenche, Aosta Valley, Италия

Телефон : +39 0166 949136

Вебсайт : https://www.cervinia.it/

Рейтинг : 4.6 ⭐

Расположенный у подножия Маттергорна на границе со Швейцарией, курорт предлагает катание на 160 км трасс разного уровня сложности, включая самую длинную трассу в стране — Ventina, протяженностью 22 км. Червинья также подходит для семейного отдыха, поскольку имеет множество детских площадок, парков и аттракционов.

Трассы :

Общее количество: 57 трасс, общей протяженностью 115 км

6 черных

34 красных

17 синих

Зоны для фристайла, фрирайда, бордеркросса и хафпайпа

Основная трасса, протяженностью 22 км, соединяет две страны: Швейцарию и Италию. Она начинается на высоте 3480 м над уровнем моря и заканчивается на высоте 1524 м, предлагая туристам незабываемый опыт с прекрасными видами и удивительным катанием.

Курорт Червинья славится своей кухней и предлагает множество ресторанов с традиционными блюдами региона Валле-д'Аоста.

6. Курмайор

Лучшие горнолыжные направления Италии. Источник: Image by master1305 от Freepik Лучшие горнолыжные направления Италии. Источник: Image by master1305 от Freepik

Адрес : Strada delle Volpi, 17, 11013 Courmayeur AO, Италия

Телефон : +39 0165 846658

Вебсайт : https://www.courmayeur-montblanc.com/

Рейтинг : 4.5 ⭐

Один из самых старых и известных горнолыжных курортов Италии расположен у подножия Монблана. Здесь можно кататься на 100 км трасс разного уровня сложности, включая внетрассовое катание и гели-ски. Курмайор также привлекает туристов термальными источниками, гастрономией и альпинизмом.

Трассы :

Общее количество: 34 трассы, общей протяженностью 42 км

3 зеленые

11 синих

16 красных

4 черные

Трассы распределены на две зоны: Checrouit (больше синих и красных трасс) и Val Veny (больше зеленых и черных трасс). Курмайор также имеет зоны для фрирайда, гелиски, сноупарка и ледолазания.

Курорт Курмайор известен своим après-ski : дополнительными активностями, такими как катание на санях, беговые лыжи, снегоходы и пешие прогулки в горах. Курмайор предлагает множество ресторанов, баров и магазинов, где можно насладиться разнообразной и вкусной кухней, а также приобрести сувениры и товары для зимних видов спорта.

В общем, Курмайор – одно из лучших горнолыжных направлений Италии и один из самых популярных курортов в Альпах.

7. Ла-Туиль

Курорт интегрирован в одну из самых больших горнолыжных зон в мире, которая включает около 400 км горных трасс и более 100 подъемников. Здесь можно кататься на 160 км трасс, соединенных с французским курортом Ла-Розьер. Ла-Туиль также подходит для любителей снегоступов, катания на коньках и собачьих упряжках.

Вебсайт : https://www.lathuile.it/

Трассы :

Общее количество: 80 трасс, общей протяженностью 160 км

8 зеленых

25 синих

32 красных

15 черных

Трассы распределены на две зоны: Belvedere (больше зеленых и синих трасс) и San Bernardo (больше красных и черных трасс). Ла-Туиль также имеет зоны для фрирайда, бордеркросса и сноупарка.

Ла-Туиль славится своей природой и прекрасными видами, которыми можно наслаждаться во время катания. Северная часть курорта расположена в Национальном парке Гран-Парадизо, который занимает 700 км и является домом для дикой природы и птиц.

Уютный и семейный горнолыжный регион Италии в долине Валле-д'Аоста, расположенный на границе с Францией, Ла-Туиль предлагает множество возможностей для зимнего отдыха для всей семьи.

8. Пила

Адрес : Strada-route Ponte Suaz, 4, 11100 Аоста АО, Италия

Телефон : +39 0165 521148

Вебсайт : https://pila.it/

Рейтинг: 4.4 ⭐

Курорт расположен на высоте 1524 м над уровнем моря в регионе Ломбардия на границе со Швейцарией, предлагая более 60 км лыжных трасс разного уровня сложности, подходящих для лыжников всех уровней.

Трассы :

Общее количество: 38 трасс, общей протяженностью 70 км

4 синие

29 красных

4 черные

Трассы распределены на две зоны: Grimondet (больше красных и черных трасс) и Chamole (больше синих трасс). В Пили также есть зоны для фристайла, фрирайда, бордеркроса и хафпайпа.

Пила известна не только как топовый горнолыжный курорт в Италии, но и благодаря дополнительным развлечениям, таким как концерты, мероприятия и разнообразные шоу, проходящие на территории курорта. Также есть многочисленные кафе, рестораны и бары, где гости могут отдохнуть и насладиться местной едой и напитками.

9. Монте-Роза

Итальянские Альпы. Источник: Image by F. Heiberger от Pixabay Итальянские Альпы. Источник: Image by F. Heiberger от Pixabay

Монте-Роза – это массив из десяти вершин выше 4000 м, расположенный на границе со Швейцарией. Здесь можно кататься на 213 км трасс, входящих в горнолыжную зону Монте-Роза. Монте-Роза также связан с другими курортами Валле-д'Аост: Курмайор, Червинья и Пила. Монте-Роза привлекает туристов панорамными видами, внетрассовым катанием, гелиски и лыжными турами.

Вебсайт : https://visitmonterosa.com/

Трассы :

Общее количество: 78 трасс, общей протяженностью 115 км

12 зеленых

37 синих

24 красных

5 черных

Трассы распределены на пять долин: Antagnon, Shampoluc, Brusson, Gressoney-Saint-Jean и Gressoney-La-Trinité. Каждая долина имеет разные типы подъемников: канатные дороги, гондолы, кресельные и бугельные подъемники. Цены на ски-пассы зависят от сезона, продолжительности и зоны катания.

Помимо катания на лыжах курорт предлагает:

катание на санях;

езду на снегоходах;

создание снежных скульптур;

поездки на собачьих упряжках.

Монте-Роза – самый высокий горный массив в Западной Европе. Кроме того, здесь расположен самый высокий горнолыжный подъемник в Европе, позволяющий достичь высоты более 3000 м.

10. Валь-Гарден

Это долина, расположенная в центре Доломитовых Альп в регионе Трентино-Альто-Адидже.

Вебсайт : https://www.valgardena.it/en/

Рейтинг : 4.8 ⭐

Здесь можно кататься на 175 км трасс разного уровня сложности, включая знаменитый маршрут Sella Ronda, соединяющий четыре долины: Валь-Гардена, Валь-ди-Фасса, Альта-Бадия и Арабба. Валь-Гарден включает три города: Ортизеи, Санта-Кристина и Сельва, каждый со своей атмосферой и инфраструктурой.

Трассы :

Общее количество: 78 трасс, общей протяженностью 115 км

12 зеленых

37 синих

24 красных

5 черных

Трассы поделены на две зоны: Carozello (больше зеленых и синих трасс) и Mottolino (больше красных и черных трасс). В Валь-Гардене также есть зоны для фристайла, фрирайда, бордеркроса и хафпайпа.

Помимо катания на лыжах, в Валь-Гардене туристы могут попробовать другие зимние активности, такие как катание на коньках, санях, снегоходах, а также беговые лыжи и пешие прогулки в заснеженных пейзажах.

Эта местность также известна своей кухней: вы можете отведать тирольскую кухню и местные вина.

11. Кронплац

Адрес : Via Reiperting, 27, 39031 Brunico BZ, Италия

Телефон : +39 0474 555447

Вебсайт: https://www.kronplatz.com/en

Рейтинг : 4.7 ⭐

Один из самых маленьких, но очень популярных горнолыжных курортов Италии расположен в Южном Тироле близ Брунека. Здесь можно найти более 100 км трасс для всех вкусов и уровней подготовки, а также многочисленные зоны для фрирайда и сноубординга.

Трассы :

Общая протяженность: 114 км

21% черных

37% красных

42% синих

Курорт имеет высококачественную инфраструктуру, включая горнолыжные подъемники, детские площадки, школы лыжного спорта с опытными инструкторами, ресторанами и барами для тех, кто хочет отдохнуть от склонов.

Кронплац известен зимними спортивными мероприятиями, такими как социальные лыжные скачки, муниципальные соревнования по биатлону, фестивали снежных скульптур и другие внетрассовые активности.

Кронплац — это место, сочетающее многовековую историю лыжного спорта с современными тенденциями, возможностями для современного катания и неизменными традиционными подходами.

12. Альта-Бадия

Сноубордные склоны на итальянских курортах. Источник: Image by Ri Butov from Pixabay Сноубордные склоны на итальянских курортах. Источник: Image by Ri Butov from Pixabay

Адрес : Str. Col Alt, 36, 39033 Corvara in Badia BZ, Италия

Телефон : +39 0471 836176

Вебсайт : https://www.altabadia.org/it/

Рейтинг : 4.9 ⭐

Этот курорт был выбран для проведения Международной Зимней Универсиады в 2013 году.

Альта-Бадия – топовый горнолыжный курорт Италии в регионе Южный Тироль, который предлагает более 130 км трасс для лыжников и сноубордистов. Курорт расположен в прекрасном духовном центре региона и имеет спокойную, уютную атмосферу.

Здесь можно кататься на трассах разного уровня сложности, включая знаменитый маршрут Sella Ronda, соединяющий четыре долины: Валь-Гардена, Валь-ди-Фасса, Альта-Бадия и Арабба. Альта-Бадия также включает в себя несколько меньших курортов, таких как Ортизеи, Санта-Кристина и Сельва, каждое со своей атмосферой и инфраструктурой.

Трассы :

Общая протяженность: 130 км

45% синих

45% красных

10% черных

Трассы распределены на две зоны: Carozello и Mottolino. Альта-Бадия также имеет зоны для фристайла, фрирайда, бордеркроса и хафпайпа.

Альта-Бадия предлагает трассы на любой вкус и уровень подготовки, от начинающих до экспертов. Кроме того, курорт известен высокоскоростными лыжными подъемниками, позволяющими максимально эффективно использовать время. Одной из главных причин выбрать Альта-Бадию для зимнего отдыха является гигантская трасса Sella Ronda с ее прекрасными видами.

Помимо катания на лыжах, на курорте доступны другие активности, такие как катание на коньках, сноубординг, беговые лыжи, пешие прогулки и снегоступы.

13. Валь-ди-Фьемме

Адрес : Deutschnofen 39050, BZ, Италия

Вебсайт : https://www.dolomitisuperski.com/it/

Рейтинг : 4.7 ⭐

Прекрасная долина для горнолыжного путешествия в Италию расположена в провинции Тренто. Эта местность предлагает более 210 км трасс для лыжников и сноубордистов, 7 горнолыжных зон и 2 сноупарка, а также многочисленные живописные маршруты для пеших прогулок.

Курорт Валь-ди-Фьемме имеет высококачественную инфраструктуру, включая 82 лыжных подъемника, инструктора, пункты проката лыжного оборудования и обуви, а также лыжные школы для тех, кто хочет овладеть основами катания.

Этот курорт специализируется на различных лыжных активностях, включая фрирайд и фристайл. Также доступны другие зимние занятия, такие как катание на санях, снегоходах, коньках, беговые лыжи и пешие прогулки.

Валь-ди-Фьемме — главный центр биатлона в Италии, часто принимающий международные соревнования по этому виду спорта. Туристы могут участвовать в тренировках и соревнованиях, организованных на курорте.

Валь-ди-Фьемме – популярное направление для отдыха не только для лыжников и сноубордистов, но и для тех, кто ищет спокойный и расслабляющий отдых в горной среде.

14. Сестриер

Адрес : Unnamed Road, 10058, Sestriere TO, Италия

Вебсайт : https://www.vialattea.it/

Один из лучших горнолыжных курортов Италии расположен в сердце лыжных дисциплин и является домом для многих итальянских чемпионов по лыжному спорту.

Трассы :

Общее количество: 153 трассы, общей протяженностью 400 км

27 синих

94 красных

30 черных

Сестриер - один из старейших курортов Италии, который был выбран для проведения Зимних Олимпийских игр в 2006 году. Трассы всегда характеризовались высоким уровнем качества и V-трассами, привлекающими многих опытных лыжников со всего мира.

Сестриер также известен прекрасными пейзажами, горными видами, ресторанами и магазинами, а качество лыжных подъемников всегда на самом высоком уровне. Это также отличное место для зимних видов спорта, таких как катание на санях, снегоходах, пешие прогулки и другие активности на открытом воздухе.

Сестриер является частью консорциума Олимпийской долины, который объединяет пять горнолыжных курортов, включая Сестриер, Праньоне, Сан-Сиро, Сauze d'Oulx и Монте-Сегуро.

15. Ковалезе

Идеальный зимний отпуск. Источник: Image by StockSnap from Pixabay Идеальный зимний отпуск. Источник: Image by StockSnap from Pixabay

Адрес : Via Cermis, 2, 38033 Cavalese TN, Италия

Телефон : +39 0462 34049

0 Вебсайт : https://www.alpecermis.it/home-inverno.php

Рейтинг : 4.7 ⭐

Известный горнолыжный курорт Италии в регионе Южный Тироль предлагает более 100 км различных трасс для лыжников и сноубордистов. Курорт расположен в долине Фьёмме на севере и является идеальным местом для зимнего отдыха с семьей или друзьями.

Помимо лыжных трасс, Кавалезе предлагает множество других активностей, таких как катание на санях, коньках, беговые лыжи, снегоходы и другие занятия на свежем воздухе. Курорт также известен своими достопримечательностями, такими как старинные замки и прекрасные церкви, которые можно посетить в свободное время.

Кавалезе известен своими олимпийскими трассами, принимавшими зимние Олимпийские игры 1976 года.

Трассы :

Общее количество: 14 трасс

7 синих

5 красных

2 черные

Трассы обслуживаются тремя гондолами, тремя кресельными подъемниками и одним бугельным подъемником. Самая известная черная трасса — Olympia II, протяженностью 3 км с перепадом высот более 600 м.

Кавалезе известен традиционными карнавалами, которые проходят зимой и дарят туристам уникальный опыт.

Лучшие горнолыжные курорты Италии – идеальный выбор для тех, кто хочет совместить активный и пассивный отдых, культурный и природный туризм, традиционные и современные подходы.

Италия предлагает разнообразные варианты отдыха на любой вкус, бюджет и уровень подготовки. Вы можете кататься на лыжах в Италии на любом из 15 лучших курортов. Главное – не забывать наслаждаться каждым мгновением пребывания в этой удивительной стране!