Неосоветский режим РФ – выбор между войной и бурением

Те, кто ностальгирует за СССР и советской властью, могли были бы давно успокоиться и возрадоваться – политические режимы "Единой россии", "Слуги народа", "Грузинской мечты" и беспартийного лукашенки – это настоящие неосоветские режимы. Неосоветские на всю голову. Но неосоветчики всё равно ими недовольны и считают ненастоящими.

Недовольны, несмотря на то что поддерживают их и голосуют за них при возможности. Недовольны, так как считают, что это должно выглядеть несколько иначе. Классика рынка политики – продукт не отвечает в полной мере ожиданиям потребителей и те требуют его улучшить. Производитель обижается и наказывает самых требовательных потребителей. В результате у "слуг" и "мечтателей" регулярные разборки и дрязги, а "красный" монархист и диверсант гиркин шьёт рукавицы в тюрьме. Так как лукашенко и есть персонально сама советская власть плюс светлое будущее коммунизма, то у коммунистов в Беларуси статус если не антисоветчиков, то сомнительных элементов.

Авторитарные режимы, при всём их разнообразии, одинаково являются заложниками времени, а время требует перемен. Нельзя бесконечно следовать правилу "Выпьем за Ленина, выпьем за партию, выпьем и снова нальём". Застолье превращается в застой с тяжёлым похмельем и неизбежной необходимостью поиска способа выйти из него.

РФ из-за путинской войны входит в такую стадию. Это ощущают "хорошие русские" и опять начинают суетиться. Они петушок-флюгер на башнях кремля. Не так важно, в какую сторону он крутится, как крутится ли он и с какой интенсивностью, или стоит на месте.

На расею надвигается похмелье на пире во время войны. Если языком науки – коллапс системы, первые признаки которого можно было разглядеть осенью 2023 г. Причина не столько кризисные явления в её экономике, от такого умирают редко, и надо ещё очень постараться, а фактор затяжной войны против Украины и сумма факторов, которые можно назвать политикой Трампа. Без чрезмерной концентрации на его личности, притом, что он действительно историческая личность, а не просто президент США за № 47.

Москва и РФ, даже если объединятся, по определению не могут выиграть войну против Украины, так как эта тактическая победа обернётся для них стратегическим поражением. В кремле это осознали к осени 2023 г. Поэтому отказались от идеи бросить все ресурсы на немедленную оккупацию Украины и избрали стратегию медленного продвижения.

Это дало им определённый выигрыш во времени, но сейчас уже очевидно, что это была проигрышная стратегия. Возобновлённые рашистами с октября бомбардировки объектов энергетики в Украине – это отчаянная попытка спасти данную стратегию и найти лёгкий выход из похмелья войны. Поэтому витает вопрос: что делать РФ, когда она закончится?

Если продолжить аналогию с похмельем, то логичный ответ – начать новую войну.

Именно так и поступил режим Сталина, когда оказался в подобной ситуации. Начал в 1946 г. новые войны – устроил "иранский кризис", когда отказался вывести войска, и ввязался в гражданскую войну в Китае. Путинисты тоже изучают такой вариант и играют в гибридную войну с НАТО. "Путин" на последнем Валдае так и сказал, РФ воюет со всем НАТО.

"Иранский кризис" Сталин проиграл вчистую. Иран обратился в ООН и Совбез 8 мая 1946 г. принял резолюцию № 5, требующую от СССР вывести войска. Трумэн пообещал ядерный удар, и Сталин объявил 9 мая о выводе войск. Вторая мировая война в первую свою годовщину перешла в первую "холодную войну". Восстание курдов, устроенное Сталиным на прощанье, провалилось, а с ним и "первая гибридная война".

Но Сталин не успокоился. В июне 1948 г. начал блокаду Западного Берлина, длившуюся год, и известную как "первый берлинский кризис". К началу 1950 г. коммунисты выбили армии Гоминьдана из материкового Китая и уже 25 июня СССР начал Корейскую войну, чем вынудил США и другие страны, вооружиться резолюцией Совбеза ООН и вступить в неё. Представитель СССР отсутствовал при голосовании Совбеза ООН по Корее, как и в 1946 г. по Ирану. Первая "холодная война" была отнюдь не холодной.

В 1951 г. армия КНР захватила Тибет, с 1911 г. был отдельным государством, и до 1954 г. продолжала вести войну с Гоминданом в Бирме, Вьетнаме и Таиланде. Во Вьетнаме она трансформировалась в гражданскую войну и интервенцию США.

Но по советской версии, всё ещё бытующей, "холодную войну" начал Черчилль 5 марта 1946 г. фултонской речью, а не Сталин. Тот факт, что речь Черчилля была вызвана отказом Сталина выводить войска из Ирана, поклонники СССР игнорируют или не знают о нём, в силу своего "самого лучшего в мире" образования. Черчилль произносил её в Фултонском колледже, не будучи уже год членом правительства, и приехал в США как частное лицо по приглашению Трумэне, – но это совсем за гранью "самого лучшего образования".

Войска США ушла из Ирана к 1 января 1946 г., Великобритании – к 2 марта. Поэтому Черчилль и произнёс через три дня гневную речь против СССР. Иранцы, с не меньшим основанием чем финны, могут говорить, что они в 1946 г. тоже выиграли войну у России. Никаких иностранных войск в Иране на тот момент, кроме советских, не было, как и в Финляндии в марте 1940 г., – британцы планировали десант только на апрель.

Вероятно, следуя этим аналогиям, к которым можно добавить и советско-афганскую войну, администрация Байдена после 22 февраля 2024 г. регулярно заявляла: Украина тоже может победить РФ самостоятельно. Трамп воспроизвёл 24 сентября этот нарратив, когда сказал: армия Украины может выйти на границы 1991 г. и даже пойти дальше. Это совсем уже прямая "подсказка" Москве – пора прекращать войну. Кремлёвцы сделали вид, что не расслышали и Трампу приходится рассказывать им про "Томагавки" в Украине. Пришлось даже показать наземные пусковые установки для "Томагавков". Похоже на слова Трумэна "передать" Ирану пару атомных бомб, если русские не уйдут.

"Подсказка" Трампа вызвала оживление у "хороших русских", включая профессора Соловья, и он бодро заговорил о начале с декабря уже самого что ни на есть настоящего транзита власти. Уверяет, первая фаза уже идёт в форме арестов местной знати. Соловей, как и многие русские, держит всех за дураков.

Оживление у "хороших русских" и официальная "глуховатость" кремля к "подсказке" Трампа имеют одну общую причину – они понимают, последовать примеру Сталина уже не удастся. Сталин превратил вторую мировую в первую "холодную", чтобы сохранить советский режим, основательно поплывший из-за братания коммунистов с капиталистами против национал-социалистов. Американская тушёнка, британские моряки в Мурманске и подобное подрывали идеологическую матрицу в СССР.

Подрыв был обоюдосторонним – в Европе и Америке резко выросла популярность компартий, причём без руководства Коминтерна, распущенного 15 мая 1943 г. Компартия США вышла из него ещё в ноябре 1940 г. из-за сдачи коммунистами Франции. Сохранение в СССР диктатуры госбюрократии и персонально Сталина было возможным только при условии возврата к довоенным нарративам. Но он был невозможен без "холодной войны" и "железного занавеса", так как западные марксисты могли настроить таких социализмов, которые не устраивали Москву. В Югославии и Албании это начало происходить почти сразу, и в итоге после 1945 г. марксизм, подобно христианству, разделился на западную и восточную ветви. В 1970-ые термин "западным марксизм" употребляли даже в СССР.

"Железный занавес" и "первая холодная" затормозили в СССР диффузию диктатуры госменеджеров, но со смертью Сталина в 1953 г. закончилась не только Корейская война. Свернулась и "холодная война", а режим диктатуры бюрократии стал трансформироваться в режим ограниченной демократии для менеджеров и близкой к ним творческой богемы. В СССР началась "тихая" революция менеджеров сверху, причём возглавить её был готов не только Хрущёв с Маленковым, но и Берия.

Завершением сталинской первой "холодной войны" стала поездка Хрущёва в сентябре 1959 г. на две недели в США – в "логово мирового капитализма". Там он не только был принят президентом Эйзенхауэром, но и поездил по фермам и фабрикам в Нью-Йорке, Вашингтоне, Мэриленде, Айове и Калифорнии. Вернулся с подпольным прозвищем "Кукурузник" и оборудованием по выпуску сосисок и "самого вкусного в мире" советского мороженного, отобранного Микояном. За два месяца перед этим в СССР приезжал вице-президент Никсон, который побывал в Москве, Свердловске, Дегтярске и Новосибирске. Даже написал об этом статью "Россия моими глазами" для "Нэшнл географи".

В "самом лучшем" образовании о хрущёвской волне братания с "империалистами" было принято стойко молчать. Притом, что старт был круче, чем встреча Горбачёва с Рейганом в Исландии в 1986 г.

В обоих случаях Москва просила у США "перемирие в обмен на технологии". Именно это Трамп и предлагает ей – вывод войск из Украины в обмен на бурение в Арктике. В случае Горбачёва готова была даже на вечный мир. Администрация Трампа не против вечного мира, но взамен хочет больше, чем транзит профессора Соловья. Так как было ясно, кремлёвцы не смогут быстро сделать выбор, то бизнесмен Виткофф показывал им "конфеты", а генерал Келлог – "Томагавки".

В кремле всё ещё торгуются и грозят по-сталински превратить российско-украинскую войну в гибридную горяче-холодную войну с НАТО. Глупо заявляют, "Томагавки" могут нести ядерные боеголовки и их появление в Украине будут расценивать как якобы начало ядерной войны. Но "Искандеры", четвёртый год взрывающиеся в Украине, тоже могут нести ядерные боеголовки. Тем более пресловутый "Орешник", показательно взорванный в Днепре в 2024 г.

Но даже "хорошие русские" не верят в такие заявления пескова и медведева, а Трамп готов дать расписку Генассамблее ООН, что не будет ядерных боеголовок на "Томагавках", упавших в РФ. Пусть ООН и благословит их передачу Украине, и примет резолюцию как в случае с "иранским" и "корейским" кризисом. Может даже употребить в ней "украинский кризис", если китайцам и московитам так больше нравится.

Одна из причин этого неверия "хороших русских" – история СССР.

Хрущёвское братание происходило на фоне падения в январе 1959 г. режима Батисты. В 1959 г. в Москве никто ещё не называл это социалистической революцией. Тем более, что Батиста был из пролетариев и большим другом СССР со времён второй мировой войны. Но когда в 1960 г. начались восстания крестьян против коллективизации и Кастро, и тот перешёл в коммунистическую веру, то Хрущёв решил "Куба наша" и начал с 1961 г. вторую "холодную войну". Довёл её до Карибского кризиса 1962 г. и это стало одной из причин, возможно, главной, по которой его в 1964 г. отправили на пенсию, но из партии не исключили.

В итоге брежневское Политбюро после Шестидневной арабо-израильской войны 1967 г. вновь попыталось откатить всё назад и попросило президента Джонсона принять в США Косыгина, главу Сомина СССР. В результате в июне 1967 г. в городке Гласборо прошёл их трёхдневный саммит. На нём, как и сейчас с делегацией РФ на Аляске, ни о чём конкретно не договорились, но запустили процесс, получивший название – разрядка международной напряжённости. Историки логично тянут прямую линию от саммита в Гласборо к саммиту в Хельсинки 1975 г., в решения которого вошли не только неизменность границ в Европе, но и права человека.

Вторая "холодная война" Хрущёва наделала много шума, но не превратилась в горяче-холодную войну Сталина. Брежневское политбюро откатывало назад последствия обеих этих войн, поддерживало режим ограниченной демократии для бюрократии, сдало в архив диктатуру пролетариата и заменило её "общенародным государством". Появление кого-то типа Горбачёва с Перестройкой было лишь вопросом времени. Конспирологи уверяют, ещё глава КГБ Андропов планировал нечто такое, и это вызывает параллель с Берией и Хрущёвым.

Поэтому "хорошие русские", выращенные в пробирках КГБ/ФСБ, крупно сомневаются в перерастании российско-украинской войны в войну РФ с НАТО. Зато не сомневаются в перспективе демонтажа неосоветского режима в РФ и готовы участвовать. Опыт общения с закулисой кремля и ФСБ нельзя растерять, даже находясь в эмиграции. Лукашенко тоже сказал 14 октября на совещании у себя, что готов на большую сделку с США хоть завтра. Лукашенко хуже всего, он выстроил такой неосоветский режим, в котором не нашлось места ни какой-либо партии, ни идеологии. Кристальная диктатура государства, где он и есть государство.

Как и в истории с Хрущёвым спутать все карты может случайность. У Хрущёва ею стало обращение партии Кастро в марксизм. Сейчас ею, наиболее вероятно, может стать срыв эрзац-фашистами из коалиции Нетаньяху соглашения по Газе. Процесс не так далеко зашёл, чтобы стать совсем необратимым.