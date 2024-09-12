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Война в Украине

НАТО буквально "выпрашивает" атаковать себя

Петр Олещук

НАТО буквально 'выпрашивает' атаковать себя
НАТО буквально ''выпрашивает'' атаковать себя

Возьмем карту Европы. Где находится Украина? Где находится Латвия? Граничат ли эти государства?

Даже беглой точки зрения достаточно, чтобы понять, что между Украиной и Латвией есть определенное пространство, которое называется "Беларусь".

Так как дрон, очевидно, по мнению НАТО "назначавшийся Украине", залетел в Латвию? Случайно?

Очень смешно. Со сцены выступать не пытались? Думаю, получилось бы неплохо.

Теперь о смешной составляющей этой проблемы. Все более нагло залетают дроны в пространство государств НАТО.

И эти все факты разоблачили два важных обстоятельства:

  1. НАТО упорно отказывается признавать факты атаки своей территории;
  2. Войскам НАТО строго-настрого запрещено сбивать российские дроны даже в своем пространстве.

Вывод. Не позже, чем в течение ближайшего месяца (до выборов в США) в воздушное пространство залетит значительное количество шахедов и "случайно" упадут на какой-то стратегический объект. НАТО буквально это выпрашивает.

Источник:facebook.com

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