Возьмем карту Европы. Где находится Украина? Где находится Латвия? Граничат ли эти государства?

Даже беглой точки зрения достаточно, чтобы понять, что между Украиной и Латвией есть определенное пространство, которое называется "Беларусь".

Так как дрон, очевидно, по мнению НАТО "назначавшийся Украине", залетел в Латвию? Случайно?

Очень смешно. Со сцены выступать не пытались? Думаю, получилось бы неплохо.

Теперь о смешной составляющей этой проблемы. Все более нагло залетают дроны в пространство государств НАТО.

И эти все факты разоблачили два важных обстоятельства:

НАТО упорно отказывается признавать факты атаки своей территории; Войскам НАТО строго-настрого запрещено сбивать российские дроны даже в своем пространстве.

Вывод. Не позже, чем в течение ближайшего месяца (до выборов в США) в воздушное пространство залетит значительное количество шахедов и "случайно" упадут на какой-то стратегический объект. НАТО буквально это выпрашивает.