Візьмемо мапу Європи. Де знаходиться Україна? Де знаходиться Латвія? Чи межують ці держави?

Навіть побіжного погляду досить, аби зрозуміти, що між Україною та Латвією є певний простір, який називається "Білорусь".

То як дрон, який, очевидно, на думку НАТО "призначався Україні", залетів аж у Латвію? Випадково?

Дуже смішно. Зі сцени виступати не намагалися? Думаю, вийшло б непогано.

Тепер щодо несмішної складової цієї проблеми. Все більш нахабно залітають дрони у простір держав НАТО.

І ці всі факти викрили дві важливі обставини:

НАТО вперто відмовляється визнавати факти атаки власної території; Військам НАТО суворо заборонено збивати російські дрони навіть у своєму просторі.

Висновок. Не пізніше ніж протягом найближчого місяця (до виборів у США) до повітрянного простору залетить значна кількість шахедів і "випадково" впадуть на якийсь стратегічний обʼєкт. НАТО буквально це "випрошує".