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Війна в Україні

НАТО буквально "випрошує" атакувати себе

Петро ОлещукПетро Олещук

НАТО буквально 'випрошує' атакувати себе
НАТО буквально ''випрошує'' атакувати себе

Візьмемо мапу Європи. Де знаходиться Україна? Де знаходиться Латвія? Чи межують ці держави?

Навіть побіжного погляду досить, аби зрозуміти, що між Україною та Латвією є певний простір, який називається "Білорусь".

То як дрон, який, очевидно, на думку НАТО "призначався Україні", залетів аж у Латвію? Випадково?

Дуже смішно. Зі сцени виступати не намагалися? Думаю, вийшло б непогано.

Тепер щодо несмішної складової цієї проблеми. Все більш нахабно залітають дрони у простір держав НАТО.

І ці всі факти викрили дві важливі обставини:

  1. НАТО вперто відмовляється визнавати факти атаки власної території;
  2. Військам НАТО суворо заборонено збивати російські дрони навіть у своєму просторі.

Висновок. Не пізніше ніж протягом найближчого місяця (до виборів у США) до повітрянного простору залетить значна кількість шахедів і "випадково" впадуть на якийсь стратегічний обʼєкт. НАТО буквально це "випрошує".

Джерело:facebook.com

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