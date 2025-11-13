Настоящий кризис украинской власти еще впереди

Украинские власти переживают очередной критический момент. Так уж устроена Украина, что подобные моменты гарантированно возникают у любой нашей власти.

Но кризис власти произойдет не из-за коррупции. То есть не преимущественно из-за коррупции.

Давайте будем честными хотя бы перед собой: неужели мы не догадывались, что власть имущие воруют неистово, фактически мародерят и обогащаются на войне? У меня лично после того, как возник скандал с махинациями с гумдопомощью в Запорожской области в 2022 году, и никто реально наказан не был, иллюзий не осталось.

Нет, сейчас только цветочки, а ядовитые волчьи ягодки еще не созрели... И возникнет настоящий кризис из-за провалов на фронте. Потому что там ситуация постоянно ухудшается и в районе Покровска-Мирнограда, и на Запорожском направлении. Вполне возможно, что к критическим направлениям прибавятся и другие. Чего-то решительного по исправлению ситуации от нашего военного командования не заметно.

А если для общевойсковых операций вынужден подключаться спецназ ГУР и другие, значит, с резервами и их привлечением все не слишком хорошо.

Но обществу, к сожалению, гораздо интереснее обсасывать отношения между министрами и рисовать лягушки на фигурантах скандала. Сергей Дацюк прав: вряд ли Вторую Украинскую республику можно спасти. Вернее, спасать ее нет смысла, потому что с циничной мародерской элитой она просто не жизнеспособна.

Господь любит троицу? Может быть. Но Третья Украинская республика вряд ли успеет появиться при жизни этого поколения. Одна надежда – на развитие ИИ и клонирование.