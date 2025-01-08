На самом деле я Трампу признателен. Наконец-то он сказал правду. Украину не берут в НАТО из-за позиции решения, и решительность де-факто имеет право вето в вопросах внешней политики Альянса.

Да, все это знали, но никто не признавал открыто и публично на столь высоком уровне.

Больше никаких выдумок о "коррупции", "реформах", "домашних задачах", "демократических стандартах" и "мостях к членству" с "необратимым путем".

Всё просто. Рашка не хочет членства Украины в НАТО, а Запад в этом слушает.

Наконец-то американский лидер это признал публично. Это, конечно, не то, что мы хотели бы услышать, но какая польза от того, что предыдущая администрация "ездила" всем "по ушам" по поводу членства Украины в НАТО, делая все, чтобы это членство никогда не произошло?

Рашка тоже активно использовала эту тему после 2008 года, когда НАТО приняло решение, что Украина может быть членом НАТО, но пока не будет, а когда-то может и будет. Из этого решения было понятно, что Украина не будет членом никакого НАТО. Было понятно всем, включая решетку, которая начала подготовку к агрессии против Украины.

Но публично рашка ссылалась на это решение как на "угрозу" для себя.

Надеюсь, что, сказав "А", Трамп скажет и "В", оформив запрет членства Украины в НАТО каким-то документом. И чтобы там было написано, что это членство невозможно, поскольку не нравится государству-агрессору решку.

Нравственная смерть "Запада" должна быть документально зафиксирована.