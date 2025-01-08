Нарешті Трамп сказав правду

Насправді я Трампу вдячний. Нарешті він сказав правду. Україну не беруть у НАТО через позицію рашки, і рашка де-факто має право вето у питаннях зовнішньої політики Альянсу.

Так, усі це знали, але ніхто не визнавав відкрито і публічно на настільки високому рівні.

Більше жодних вигадок про "корупцію", "реформи", "домашні завдання", "демократичні стандарти" та "мости до членства" із "незворотнім шляхом".

Все просто. Рашка не хоче членства України у НАТО, а Захід її у цьому слухає.

Нарешті американський лідер це визнав публічно. Це, звісно, не те, що ми хотіли б почути, але яка користь від того, що попередня адміністрація "їздила" усім "по вухам" щодо членства України у НАТО, роблячи усе, аби це членство ніколи не відбулося?

Рашка теж активно використовувала цю тему після 2008 року, коли НАТО ухвалило рішення, що Україна може бути членом НАТО, але поки не буде, а колись - може і буде. Із цього рішення було зрозуміло, що не буде Україна членом ніякого НАТО. Було зрозуміло усім, включно з рашкою, яка почала підготовку до агресії проти України.

Але публічно рашка посилалась на це рішення як на "загрозу" для себе.

Сподіваюсь, що сказавши "А", Трамп скаже і "В", оформивши заборону членства України у НАТО якимсь документом. І щоб там було написано, що це членство неможливе, оскільки не подобається державі-агресорові рашці.

Моральна смерть "Заходу" має бути документально зафіксована.