На сегодня нет никаких предпосылок для того, чтобы Путин был готов вести серьезные переговоры

Кружение кругами вокруг идеи достижения возможного мира так и не принесло никаких результатов. Да их и не могло быть. Ведь изначально было абсолютно понятно, что Путин хочет уничтожения Украины, а не мира. А все его маневры, с привлечением президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, нужны Москве только для того, чтобы бесконечно затягивать время и продолжать свою войну в Украине.

Далее текст на языке оригинала.

Україні не потрібні угоди, котрі будуть копією Будапештського меморандуму 1994 року. Адже ще в далекому 1994 році потрібно було розуміти, які "гарантії" можна отримати від колонізатора, який не збирається відмовлятися від твоїх земель, які вже більш як 300 років вважав своїми.

Єдиним реальним рішенням у майбутньому можуть стати найжорсткіші санкції проти Росії, які потрібно було запроваджувати принаймні два роки тому. І які взагалі можна отримати гарантії безпеки від геополітичного злочинця Путіна, що націлився винищити великий європейський народ? А коли не вдається так, як він від початку задумав, то він висуває Українській державі абсурдні вимоги, наперед розуміючи, що в Києві на них не погодяться.

В Кремлі добре прорахували психологічний портрет Дональда Трампа. Він, як і Путін, хоче повернути свою країну до 50-их років минулого століття. Тільки Путін націлений на те, щоб відновити Радянський Союз, а Трамп задумався над тим, щоб знову перетворити США на промислову державу. Хоча це просто неможливо. Оскільки сьогоднішня Америка – це економіка, що базується на технологіях та знаннях. Тому за нинішніх темпів і за нинішнього курсу, Трамп, якщо його ніхто не зупинить, лише може перетворити Сполучені Штати на тоталітарну версію Радянського Союзу 1970-х років.

І не дивлячись на те, що російські вторгнення в Крим та Донбас у 2014 році, а потім спроба захопити решту України в лютому 2022 року, відбуваються повільніше, ніж вторгнення іракського диктатора Саддама Хусейна до Кувейту в 1990 році чи вторгнення Німеччини до Польщі в 1939 році, з юридичної та моральної точки зору вони ідентичні.

Те, що намагається нині реалізувати Дональд Трамп, є в різні способи примусити Україну капітулювати перед Російською Федерацією. А нам не потрібна допомога для того, щоб капітулювати, це ми могли робити давно самі й без американців.

Тому єдина мирна угода, яку мали б підтримати США, і за яку вже більше, ніж три з половиною роки героїчно бореться український народ, – повне виведення російських окупаційних військ з усіх українських територій, повернення всіх полонених, включаючи викрадених українських дітей, виплата Росією в повному обсязі репарацій та міжнародні суди над воєнними злочинцями.

Що буде меншим цього, стане глузуванням з усього того, що десятиліттями просувала в світі Америка, повний відступ від усіх тих демократичних цінностей, за які так боролися Сполучені Штати.

Про відхід від американських демократичних цінностей Трамп вже не раз заявляв публічно. Так виступаючи в ефірі телеканалу Fox News, 47 президент США знову звинуватив Україну у вторгненні 2022 року, заявивши, що "Не можна битися проти ворога, який у десять разів перевершує тебе". Тож за цією логікою виходить, що маленька Бельгія зробила помилку, вчинивши опір Гітлеру, Джордж Вашингтон був недалекою людиною, воюючи з королем Георгом III за незалежність американських колоній від Великої Британії, грекам взагалі не слід було намагатися зупинити персів під Фермопілами, а Ізраїль давно мусив би капітулювати перед набагато чисельно переважаючими його арабськими державами, які не визнають його право на існування?

Росія вдерлася в Україну, щоб захопити її територію, при цьому загинуло багато українців. Однак логіка Трампа вказує на те, що він вважає, що Росія та Україна однаково винні у тому, що Російська Федерація напала на Українську державу. І ось ця людина намагається виступати в ролі миротворця.

Одночасно президент США визначив новий deadline у 2 тижні та закликає бити сильніше в глибину Росії. Що це, як не плюралізм в одній голові Трампа? Адже він завтра може висловлювати діаметрально протилежні думки, що не заважатиме йому післязавтра знову повторити, що російський диктатор Путін є його другом.

Путін не повинен мати можливості висувати вимоги. Він почав цю війну і може її завершити, покинувши землі України. Але не збирається це робити. А те, що вже багато місяців робить Трамп – це умиротворення міжнародного злочинця №1 Путіна. Йдеться навіть про скасування частини санкцій щодо Російської Федерації, якщо Москва погодиться хоч на якісь поступки. Хоча правильно було б говорити про зняття санкцій лише після того, як він вийде з усіх захоплених силою українських територій. Якщо ж він відмовиться або знову нападе на Україну, це має автоматично призвести до її членства в НАТО.

На сьогодні немає жодних передумов для того, щоб Путін був готовий вести серйозні переговори, а Трамп підігрує йому у цьому. Дональд Трамп перебуває у вигаданому маленькому світі своєї "манії впливу" і нереалістично завищеної самооцінки, та не здатен діяти адекватно, коли має справу з Путіним та його злочинною війною в Україні. Не дивлячись на те, що більшість надмірних путінських вимог є чистим блефом, американський президент готовий вчергове ставити їх на порядок дня переговірного процесу.

Вимоги Путіна є неприйнятними і Українська держава не повинна поступатися ворогу жодною територією. Росії не можна довіряти, враховуючи її історію постійного порушення досягнутих раніше з нею угод. На переговорах з диктатором Путіним президент США Дональд Трамп постійно поводиться наївно та неефективно, чим ненавмисно або навмисно підіграє Російській Федерації.

В той час, коли Україні необхідна суттєва допомога для протистояння російській агресії, найкращою відповіддю Сполучених Штатів та колективного Заходу було б надати Україні всю необхідну підтримку у війні з Росією. Зброю, боєприпаси, ракети, засоби ППО та оперативні розвідувальні дані.

Лідери Європи, поїхавши нещодавно до Вашингтону, зробили спробу втрутитися в переговорний процес, щоб якимось чином збалансувати пропутінську позицію Трампа. Європейські лідери показали, що вони не дадуть Дональду Трампу продовжувати свій дрейф в бік Москви, та готові брати на себе більші зобов’язання підтримувати Україну та демократію.

Та Трамп постійно грає з Путіним гру у піддавки, удаючи, що він готовий знищити Росію, але не зараз, а колись там потім. Тому настає час різко посилити санкції проти Російської Федерації, яка, як ніхто інший раніше, згуртувала демократичний світ проти себе. Очевидно, що Путін не збирається відмовлятися від своїх вимог капітуляції України. Це він озвучує знову і знову.

Абсурдність вимог Кремля підкреслює й те, що Росія може використовувати північнокорейських найманців у війні з Україною, а от українці, за версією Москви, не можуть мати миротворчі війська на своїй території. Крім того, вона постійно наголошує на тому, що категорично проти членства України в НАТО.

Але в чому ж проблема, коли має бути підписана мирна угода? Саме в тому, що Путін планує повторне вторгнення, після того, якби йому вдалося вибити з України усе, що він хоче. Адже Росія не збирається дотримуватися жодних угод. Трампу нікому пояснити, що заграючи із Дияволом, ви завжди будете в програші.

Саме нечленство України в НАТО є головною причиною російсько-української страшної війни. І з російським диктатором не вдасться ні про що домовитися. Йому байдуже скільки загине людей у цій війні, він продовжує жити та управляти Російською Федерацією, і це для нього головне.

Путін заявив, що його мета – повернути стару Радянську імперію. Україна лише за крок від того, щоб зупинити його на цьому шляху. Його можна зупинити зараз, або спостерігати, як він продовжуватиме свою агресію, поки його не зупинять, як Гітлера силою. Європі і Америці все одно доведеться відправити свої війська в Україну. І краще це зробити тепер, ніж пізніше.

Україна не може покладатися на адміністрацію Трампа чи загалом на США щодо будь-якої допомоги під час російсько-української війни. Дональд Трамп не той політик, який готовий на рішучі кардинальні дії. Його манія величі – це компенсація комплексу неповноцінності, який він відчуває усе своє життя. І з цим зробити нічого не можна.

Україні потрібно звернутися за підтримкою до своїх європейських союзників і разом з ними вигнати російські терористичні війська з українських територій. Російська Федерація зараз економічно ослаблена, як ніколи. І це найкращий час для того, щоб розпочати визволення окупованих росіянами земель України. Час не чекає. Європі потрібно нарешті наважитися, щоб потім не програти Росії самій.