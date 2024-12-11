Может ли Путин повторить политическую судьбу Асада?

Не только может, но уже едва не сделал это летом прошлого года во время путча Пригожина. Если бы Пригожин с дуру не остановился на подходе к Москве, путинский режим мог сложиться как карточный домик по сирийскому варианту. Армия вряд ли была готова всерьез воевать с распаренными пригожинскими "Вагнерами", а начальство уже побежало из Москвы и слиняло бы всё, к моменту выхода головорезов Пригожина на московские улицы. Тогда режим был на пороге краха и только везение спасло его.

Путинский режим, также как и ассадовский, прогнил насквозь. Это конгломерат конкурирующих и ненавидящих друг друга банд силовиков. Коррупция и тотальное очковтирательство сделали власть крайне неэффективной. В случае какого-то серьезного катаклизма она развалиться как трухлявый пень.

Путина, как и Асада, никто защищать не будет. Верхушка армии затравлена уголовными делами, ненавидит чужого для нее министра Белоусова и чекистов, готовых пересажать еще оставшихся на свободе генералов. Олигархи мечтают освободиться от санкций и вернуть прежнюю жизнь в раю мировых сверхбогатых, которым открыты все двери в любой стране. Чиновники устали от военного стресса и хотят привычно тратить и инвестировать на Западе наворованное в России. Китай или какие-то другие союзники также помогать Путину не будут и примут любого, кто придет ему на смену.

Даже на чекистов он вряд ли сможет положиться. Они на ражон тоже лезть не привыкли, во всех внутренних конфликтах всегда поддерживают побеждающую сторону.

За Путина может впрячься разве что самое близкое его окружение, тип Ковальчуков, Сечина, Медведева, но, скорее, они просто сбегут вместе с ним, например, Китай.

Сирийская катастрофа показала слабость и трухлявость путинского режима. Этот режим развалиться при первом же серьезном катаклизме, который неизбежен в условиях войны и санкционного давления.