Чи може Путін повторити політичну долю Асада?

Не тільки може, але вже ледь не зробив це влітку минулого року під час путчу Пригожина. Якби Пригожин з дуру не зупинився на підході до Москви, путінський режим міг скластися як картковий будиночок за сирійським варіантом. Армія навряд чи була готова всерйоз воювати з розпареними пригожинськими "Вагнерами", а начальство вже побігло з Москви і злиняло б усе, до моменту виходу головорізів Пригожина на московські вулиці. Тоді режим був на порозі краху і тільки везіння врятувало його.

Путінський режим, також як і ассадівський, прогнив наскрізь. Це конгломерат банд силовиків, які конкурують і ненавидять одна одну. Корупція і тотальне окозамилювання зробили владу вкрай неефективною. У разі якогось серйозного катаклізму вона розвалиться як трухлявий пень.

Путіна, як і Асада, ніхто захищати не буде. Верхівка армії зацькована кримінальними справами, ненавидить чужого для неї міністра Бєлоусова і чекістів, готових пересаджати генералів, які ще залишилися на волі. Олігархи мріють звільнитися від санкцій і повернути колишнє життя в раю світових надбагатих, яким відкриті всі двері в будь-якій країні. Чиновники втомилися від військового стресу і хочуть звично витрачати та інвестувати на Заході накрадене в Росії. Китай чи якісь інші союзники також допомагати Путіну не допомагатимуть і візьмуть будь-кого, хто прийде йому на зміну.

Навіть на чекістів він навряд чи зможе покластися. Вони на ражон теж лізти не звикли, у всіх внутрішніх конфліктах завжди підтримують сторону, що перемагає.

За Путіна може впрягтися хіба що найближче його оточення, на кшталт Ковальчуків, Сєчіна, Медведєва, але, скоріше за все, вони просто втечуть разом із ним, наприклад, до Китаю.

Сирійська катастрофа показала слабкість і трухлявість путінського режиму. Цей режим розвалиться за першого ж серйозного катаклізму, який неминучий в умовах війни і санкційного тиску.