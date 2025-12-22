Москва отказывается от захвата Одессы

Рашисты системно бомбят больше недели с 13 декабря мосты, дороги и энергосети в Одесской области. Следуют правилу "Не захвачу, так хоть разрушу". Делают это те самые "добрые русские люди", которые помнят стихи Пушкина и балдеют от Булгакова. Одессу им разрушать можно, но решение городской ради Киева от 19 декабря начать демонтаж памятника Булгакову и других маркеров "русского мира" в городе вызвало у них бешеный вой.

В Киеве ситуативно солидаризировались со страдающими от рашистов одесситами. У Виталия Кличка всегда было "позднее зажигание" и памятник Булгакову следовало как минимум ещё в 2018 г. отправить в переплавку, когда в Москве окончательно закрыли единственную на всю РФ Библиотеку украинской литературы.

"Путин" на "Прямой линии" болтал о 10 млн. граждан Украины в РФ. Это, не считая этнических украинцев. Хочет, чтобы они поучаствовали в выборах президента Украины. Но украинских библиотек и школ в РФ нет, флаг и герб Украины демонстрировать нельзя, и украинский язык не имеет в РФ статуса не только второго государственного, но даже регионального. В школах на оккупированных территория его преподавание запрещено с формулировкой "по ненадобности". За песни на украинском убивают или сажают как в Крыму.

Памятник Булгакову на Андреевском спуске в Киеве установили в октябре 2007 г. при "бандеровце" Викторе Ющенко. "Бэндеровец" Ющенко, как называли его на расеи, этому не препятствовал. Украинцы не требовали от РФ ни компенсации за Голодомор, ни за две оккупации – "белую" царско-императорскую и "красную" советскую. Ни за двести лет запрета "малороссийского наречия". Ни за "Расстрелянное возрождение" в Сандармохе. Эту практику русских по уничтожению украинских интеллектуалов гитлеровцы повторяли в Польше с 1939 г. Немцы давно извинились перед поляками и компенсацию выплатили.

Украинцы – одна из самых толерантных наций в мире. Мы не требовали от россиян ни компенсаций, ни покаяний. Даже на извинениях не особенно настаивали. Достаточно было просто признать факты и по умолчанию признать, виноваты, больше не повторится. Музей Булгакову в Киеве открыли в том же 1989 г., что и Библиотеку украинской литературы в Москве. Россиянам и их писателям ещё раз после 1921 и 1945 г. дали шанс исправиться и искупить вину.

Нельзя сказать, что они этого не понимали. Во фразе Ельцина: "Утром проснулся и стал думать, что ты сделал для Украины", произнесенной в 1997 г. во время визита в Киев, это явственно звучит, пусть и в несколько гротескной форме. Но россияне и их памятники эту проверку на детекторе истории не прошли. Булгаков, Пушкин, Достоевский и другие их культовые литераторы с треском провалили этот экзамен на человечность. Провалили, так как сформировали нацию подонков.

Нельзя сказать, что нация подонков это не знает. Администрация Эрмитажа отказалась выделять деньги на адвоката для своего сотрудника археолога Бутягина, арестованного в Польше за пропаганду рашизма. Маловероятно, что это её собственное решение. Просто в кремле понимают ситуацию и не хотят топить Эрмитаж как учреждение в дерьме. Строят мост для отступления. Кто-то должен быть если не в "белом пальто", то по крайней мере, не в сильно грязном. Грязно-белое пальто лучше, чем френч Соловьёва.

В дни, когда в Италии у режиссёра Михалкова "Бесогона" начали отбирать виллу, 12 га виноградников и винодельню, приходится быть дальновидным. Особенно, когда Белый дом сообщает, в аккурат к приезду Дмитриева в Майами, о конфискации у Мадуро второго подсанкционного танкера с нефтью, шедшего в Китай. Трамп показывает европейцам, как надо решать "русский вопрос". В кремле этого опасаются, и с июля на "серых" танкерах РФ находится вооружённая охрана. Эстонцы заставили московитов уважать их.

Захарова кричит про пиратство, и чуть не сорвала голос, обвиняя европейцев в краже у неё "замороженных" денег. Крикнет что-то и про памятник Булгакову. Вокруг грядущего сноса его ФСБ/СВР разворачивают большую кампанию и вкладываются деньгами. В миг обозначились и рублёвые евреи за рубежом – не всё же одному Соловьёву и Якову Кедми деньги грести лопатой. В этой ситуации уже всё равно, что скажет кремлёвская Маша. После путинских "подсвинков" может даже ничего и не говорить. Гораздо интересней, кто будет за это топить, особенно вне РФ. На Булгакове спалился и Альфред Кох, притом, что мог бы и воздержаться. Впрочем, он спалился давно. Так что, особо терять ему нечего.

Помимо Коха спалился и Нетаньяху. Одессу бомбят десять дней, но правительство Израиля молчит. Не буду про санкции. Но в 2025 г. Литва, Эстония, Великобритания и другие страны практиковали вызов послов РФ на "ковёр" после особо тяжёлых бомбёжек городов Украина. Разумеется, гибель еврея – это всегда трагедия, а гибель украинцев – лишь скучная статистика, которую можно не вести. Но в Одессе, кроме украинцев, можно встретить ещё и евреев, и достаточно часто.

Молчание Израиля на фоне празднования Хануки с 14 по 22 декабря и установленных на центральных площадях городов Украины ханукий выглядит как безразличие, если не соучастие. Премьер Беннет в марте 2022 г. возмущался из-за случайного повреждения памятника в Бабьем яру и летал в Москву, чтобы узнать, хочет "путин" убить Зеленского или нет. Премьер Нетаньяху молчит три года. Притом, что рашисты бомбят Одессу не в первый раз.

На этот раз бомбили долго и методично, как на прощанье. Никакой конспирологии в связи с Ханукой. Просто Трамп настойчиво толкает их к перемирию и его не избежать. Рашисты прощаются с майскими заявлениями путино-патрушевых о захвате Одессы. Украина ответно прощается с последними маркерами "русского мира", даже теми, что прикрыты антисоветским флёром.

На Булгакове он вообще тонкая штукатурка. Он, как и Сталин, не любил пролетариат. Собратьев по писательскому цеху тоже не особо жаловал, так как считал себя гениальным Мастером. В "красных" его раздражало лишь то, что нет аристократического лоска у них, как у "белых", в чём Сталин с ним был согласен и любил "Дни Турбиных". Но Булгаков не умел нанести этот лоск на "красных", у других это получалось лучше, и Сталин терял к нему интерес. Булгаков взялся в 1939 г. писать о Сталине пьесу "Батум", но в 1940 г. тихо скончался без подозрений в какой-либо "антисоветчине".

Как говорят сейчас на расеи: искусство, спорт, наука и прочее – вне политики. Если бы они это сказали Сталину, Троцкому, Хрущёву и даже Брежневу, то как минимум положили бы на стол партбилет и пошли бы учить статьи Ленина о партийности в литературе. Ещё и радовались, что легко отделались. Памятник Булгакову – это не только имперский маркер, но и памятник госслужащему-приспособленцу. Два в одном флаконе. Потом удивляются, почему институты не работают, и вопросы решают в теневых офисах Миндича, Деркача и Портнова.