Всем спасибо, можно расходиться. Москва отказалась от концепции Трампа, которую поддерживали Украина и ЕС о заморозке войны по линии фронта. Глава МИД россии грустная лошадка Сергей Лавров говорит, что Москва не готова к немедленному прекращению огня в Украине и заморозке войны по нынешней линии фронта. Мол, это ненадолго, ненадежно и закончится новой войной. А россия очень хочет долгого и прочного мира. И для этого хочет устранить первопричины войны. Поскольку все мы, включая Лаврова, понимаем, что "первопричины войны" это независимость Украины… вопросов нет. "Прекращение огня сейчас означало бы только одно: огромная часть Украины остается под руководством нацистского режима", — добавил Лавров

Выводы. В настоящий момент Кремль продолжает настаивать на передаче ему тех территорий, которые он не смог оккупировать военным путем. Есть у них такая цель, есть такая уверенность, что хватит сил и запасов в экономике, чтобы "дожать" Украину. И ради этого они готовы фактически послать подальше даже самого Дональда Трампа. Потому что именно он на таком сценарии настаивал и именно под такой вариант его выманивал путин на переговоры. Кстати, а что там с переговорами между президентами США и россии? А ничего. В настоящий момент они окончательно потеряли смысл. Говорить не о чем. Разве что о печенегах, но там бункерный дед исчерпал лимит времени…