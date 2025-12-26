Мирный план из 20 пунктов: чего ждать дальше?

Обнародование мирного плана США и Украины из 20 пунктов является важным событием, фиксирующим определенный, пока начальный этап переговорного процесса о завершении российско-украинской войны. К содержанию и оценке конкретных пунктов этого плана я вернусь отдельно. Сначала целесообразно оценить статус документа и перспективы дальнейшего переговорного процесса.

Прежде всего, нужно понимать, что речь идет не об уже согласованном мирном соглашении, а лишь о совместном проекте мирного плана США и Украины, который еще придется согласовывать с Россией. В нынешнем виде этот мирный план хотя и вызывает немало замечаний, но это тот компромисс, который достаточно приемлем для Украины. Поэтому на него согласились наши переговорщики.

Однако даже из США этот компромисс не окончательный. В опубликованном тексте разногласия зафиксированы по двум пунктам – пункт 12 (о статусе Запорожской АЭС) и пункт 14 (о территориальном распределении).

По Запорожской АЭС США предлагают равномерное распределение контроля (между Россией и Украиной), а США будут являться главным менеджером совместного предприятия. Украина предлагает другой подход: совместное предприятие Украина-США 50/50, где половина производимой электроэнергии идет Украине, а вторая половина - США (далее сами определяют ее распределение). Рискну предположить, что наконец компромисс вокруг Запорожской АЭС будет найден, и он будет состоять в особом статусе этой станции.

Гораздо сложнее ситуация с территориальным вопросом.

Украина предлагает, чтобы "в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях линия расположения войск на дату этого соглашения является де-факто признанной линией столкновения. Рабочая группа собирается для определения перемещения сил, необходимых для прекращения боевых действий, а также для определения параметров потенциальных будущих специальных экономических зон".

США предлагают другой вариант: "Обсуждается потенциальная свободная экономическая зона (СЭЗ) на территории Донбасса – для ее утверждения Украина готова провести референдум на подконтрольных ему территориях. Но на голосование будет относиться поддержка всего договора, а не одного пункта о СЭЗ. Если решение будет принято, между Украиной, Соединенными Штатами и россиянами будет заключено отдельное соглашение, определяющее статус специальной экономической зоны".

Отмечу, что ни США, ни Украина не определяют хотя бы в самых общих чертах, а что будет представлять статус специальной экономической зоны, и под чьим административным контролем она будет находиться. Как мы все понимаем, это будет иметь принципиальное значение.

Особое внимание обращаю на то, что некоторые проблемные темы вообще не зафиксированы в этом отношении из 20 пунктов.

Например, в тексте этого плана вообще речь не идет о перспективе членства Украины в НАТО. Это отвечает интересам Украины, которая не хочет брать на себя обязательства об отказе от стремления к членству в НАТО. При этом Президент Зеленский говорит, что Украина не соглашается с пунктом об отказе от членства нашей страны в НАТО, который был в предыдущей, 28-пунктной версии плана завершения войны, и подчеркивает, что решение о вступлении Украины в НАТО зависит от государств Альянса, а не от договоренностей с Россией. Именно так Украина видит компромисс по теме НАТО. И, похоже, что на данном этапе американцы приняли этот подход. Однако с высокой вероятностью Россия будет настаивать на том, чтобы вопрос о запрете членства Украины в НАТО (или о нейтральном статусе Украины) был зафиксирован в будущем мирном соглашении.

Еще одна тема, значимая для России, которая также отсутствует в мирном плане из 20 пунктов, - это статус пяти украинских регионов, которые Россия аннексировала и требует их признания как части РФ. Украина на это, конечно, не согласится. Потому этот пункт отсутствует в мирном плане США и Украины. Но Россия, вероятно, будет настаивать на том, чтобы этот вопрос был зафиксирован в будущем мирном соглашении. Однако компромисс между Россией и Украиной в этом вопросе невозможен. Шансы появления согласованного мирного договора появятся лишь в том случае, если Россия не будет настаивать на том, чтобы территориальный пункт был в ее мирном соглашении с Украиной.

И вот здесь мы подходим к главной проблеме: как Россия будет воспринимать общий американо-украинский мирный план? Вывод абсолютного большинства комментаторов почти одинаков: реакция России на этот мирный план будет негативной. Исходя из публичных заявлений Путина, очевидно, что в Кремле не хотят прекращать войну против Украины. Однако российский диктатор тоже хочет сохранять конструктивные отношения с Трампом и перспективу стратегических договоренностей с США. Поэтому, вполне вероятно, что Россия не исключит мирный план США и Украины полностью, а продемонстрирует готовность продолжить мирные переговоры, но при этом выдвинут критические замечания по многим пунктам мирного плана США и Украины, а также свои требования по обязательным односторонним уступкам Украины. Это будет формальным поводом к продолжению активных военных действий против Украины с одновременным продолжением мирных переговоров с США. В рамках этой стратегии Кремль также не будет спешить с ответом на американо-украинский мирный план и дальнейшее развитие переговорного процесса.

24 декабря ожидалась онлайн-встреча между американскими переговорщиками и Путиным. Но пока нет никакой информации о том, что такой контакт состоялся. Вообще показательно, что российская сторона не обнародует никакую информацию о содержании и результатах своих переговоров с США. Это создает дополнительные проблемы для дальнейшего развития переговорного процесса.

Как тогда может развиваться процесс мирных переговоров в дальнейшем?

В любом случае сейчас ожидается содержательная реакция России на общий мирный план США и Украины. После этого американские переговорщики, вероятно, попытаются согласовать компромиссную позицию с россиянами и украинцами. Однако в связи с рождественскими и новогодними праздниками на Западе в переговорной активности США может возникнуть определенная пауза (неделю или чуть дольше). Ведущую роль в переговорном процессе по-прежнему будут играть США.

Возможен алгоритм дальнейших переговорных действий:

1) Будут выделены пункты, относительно которых нет принципиальных разногласий между Россией и Украиной. По этим вопросам представители США попытаются достаточно быстро сформулировать и согласовать с представителями РФ и Украины взаимоприемлемые формулировки.

2) Будут определены спорные вопросы между Россией и Украиной (и относительно мирного плана США и Украины, а также относительно российских требований к этому плану), относительно которых существуют разногласия, но все же возможен компромисс, и для его достижения потребуются дополнительные переговоры. Вполне вероятно, что для этого США попытаются организовать либо прямые переговоры между РФ и Украиной при своем посредничестве, либо продолжится челночная дипломатия при посредничестве США, но переговорщики России и Украины будут присутствовать в одном месте, чтобы максимально ускорить переговорный процесс.

3) В процессе переговоров неизбежно окажутся несколько вопросов, по которым достичь компромисса будет невозможно (как, например, по вопросу о статусе украинских территорий, аннексированных Россией). Эти вопросы, возможно, будут отложены на финальную часть переговоров или вообще сняты с переговорной повестки дня, если все стороны согласятся, что договориться по ним невозможно.

4) Вполне вероятно, что в процессе переговоров США будут оказывать давление на Россию и Украину, либо по отдельности, либо на обе стороны одновременно.

Даже если вся эта переговорная работа будет проходить в ускоренном режиме, она продлится не менее двух-трех месяцев. Главным препятствием по-прежнему будет нежелание Путина прекращать войну и соглашаться на компромиссные форматы ее завершения. И тогда возникает вопрос, на который пока нет ответа: что будут делать Президент Трамп и его администрация, если мирные переговоры по завершению российско-украинской войны зайдут в тупик, что вполне вероятно, и будет очевидно, что Путин не хочет прекращать войну? От ответа на этот вопрос зависит дальнейшая судьба переговорного процесса.