Мирные переговоры. Что нужно понимать украинцам

Этот "переговорный самолет" вряд ли имеет шанс взлететь.

Слишком много багажа в нем накопилось (сколько тех планов было – сосчитать трудно), слишком много разных сторон, которые не заинтересованы в прекращении боевых действий, а главное – пассажир из VIP-класса требует все больше внимания к собственной персоне, а не к анализу реальности. Потому что там анализировать, если хочется только двух вещей, но одновременно – славы и денег. И Россия, к сожалению, пытается обеспечить ему и то, и другое. И даже компот на третье.

В ближайшие недели мы увидим перечень участников "рабочих" переговорных групп. При этом будет многое понятно – собирается ли в принципе Москва умерить свои аппетиты. Пока я смотрю на это скептически.

Путин будет тянуть время и унижать Белый Дом, потому что он понял "слабинку" Трампа – и теперь будет продавать то, что именно от него будут напрямую зависеть рейтинги республиканцев в Конгресс. Поэтому будет крутить ситуацией, как цыган солнцем. Мы еще и не такие слова от Трампа услышим, как сегодня (что Путин, мол, хочет процветания Украины).

В ближайшие месяцы (возможно, до апреля) переговоры будут хаотичными. Будет ощущение, что мы в трех шагах до заключения мира – а потом качели будут откатываться назад – и будет казаться, что "все пропало".

Россию саму уже качает на этих качелях, хотя осознания этого факта до сих пор не пришло. Потому что появился шанс поиграть "в Трампа". Путин до сих пор стремится к выполнению своей исторической миссии, как он себе это видит, – политического решения признания Москвы третьим полюсом геополитического влияния (со всеми вытекающими последствиями). И он уверен, что ему это удастся реализовать уже в этом году – дожать США и Европу. Все остальное для него – тактика и детали.

Исходя из этого понимания, нужно не отвлекаться от основного – как никогда за эти четыре года, нужно усиленными темпами укрепляться.

Сегодня наша сильная сторона проявляется не во столько в переговорном процессе, а в способности держать оборону. Но чтобы сохранялась формула "стоим там, где стоим", нужны силы, ресурсы, люди и оружие.