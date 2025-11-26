А пока в Киеве снова заговорили, как быстро побежать на выборы и что-то там победить, мирное соглашение поставлено на паузу. И разумеется – индейка в день благодарения сама себя не съест.

Дональд Трамп заявил, что "поручил Стиву Виткоффу встретиться с Путиным в Москве, и в то же время Дэн Дрисколл проведет встречу с украинцами". "Я с нетерпением жду возможной встречи с Зеленским и Путиным, - написал Трамп, - но только тогда, когда соглашение о завершении этой войны будет финальным или на финальной стадии".

До этого "финального раунда" еще предстоит дожить.

Пока новости и краткосрочный сценарий выглядит так:

Трамп и Зеленский что-то подписывают (какое-то коммюнике) о намерении мирного трека.

Путину снова будет что-то не то, и он возьмет паузу (чтобы не говорить Трампу, что мы так не договаривались).

Штаты введут новые санкции через Конгресс (с элементом снятия – как только, так и сразу).

Европа введет 20 санкционный пакет и примет решение о замороженных российских активах.

Следующий раунд более-менее серьезных переговоров – февраль 2026-го.

Там где-то снова возникнет Китай:) И все закрутится интересно и по-новому.

* * *

Это абсолютно линейный сценарий, в котором возможны изменения, если мы и они (россияне) не получим факторы непреодолимого действия, которые в народе называют черными лебедями.