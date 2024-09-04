Курская операция: удалось ли оттянуть силы с других направлений?
Курская область…
Оттянули РОВ в Курскую область силы и средства или не оттянули?
В настоящее время, в операции в КО со стороны РОВ принимают участие подразделения:
-дважды утилизированной 155 ОБр МП;
-56-го ПДП, находящегося сейчас в крайне ущемлённом положении;
-810-я ОБр МП, год стачивавшая зубы о кремень в Крынках, затем отправленная на Покровское направление, а после брошенная в КО;
-11-я ОДШБр;
-488-й МСП из состава 144-й МСД;
-71-й МСП;
-38 ОМСБр;
-64-я ОМСБр;
-200-я ОМСБр;
-ОШБ "Пятнашка" на границе КО и БелО;
-Поговаривают, что там есть ещё какой-то "Ахмат", но его из состава СОУ никто пока не встречал.
Общая численность контингента РОВ в Курской области доведена с около 10 тысяч по состоянию на 6 августа, до около 35 тысяч с начала сентября.
Откуда взяли? Не с Урала.
Но даже этого недостаточно, чтобы стабилизировать ЛБС в КО. Нужно больше ресурса. Как я и писал ранее – не менее 50 тысяч тел. А потом, КО продолжит поступательно тянуть ресурс РОВ из зоны БД в Украине, охватывая всё больше групп войск, плацдармов, направлений. В том числе и Торецко-Покровское.