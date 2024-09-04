Курская операция: удалось ли оттянуть силы с других направлений?

Курская область…

Оттянули РОВ в Курскую область силы и средства или не оттянули?

В настоящее время, в операции в КО со стороны РОВ принимают участие подразделения:

-дважды утилизированной 155 ОБр МП;

-56-го ПДП, находящегося сейчас в крайне ущемлённом положении;

-810-я ОБр МП, год стачивавшая зубы о кремень в Крынках, затем отправленная на Покровское направление, а после брошенная в КО;

-11-я ОДШБр;

-488-й МСП из состава 144-й МСД;

-71-й МСП;

-38 ОМСБр;

-64-я ОМСБр;

-200-я ОМСБр;

-ОШБ "Пятнашка" на границе КО и БелО;

-Поговаривают, что там есть ещё какой-то "Ахмат", но его из состава СОУ никто пока не встречал.

Общая численность контингента РОВ в Курской области доведена с около 10 тысяч по состоянию на 6 августа, до около 35 тысяч с начала сентября.

Откуда взяли? Не с Урала.

Но даже этого недостаточно, чтобы стабилизировать ЛБС в КО. Нужно больше ресурса. Как я и писал ранее – не менее 50 тысяч тел. А потом, КО продолжит поступательно тянуть ресурс РОВ из зоны БД в Украине, охватывая всё больше групп войск, плацдармов, направлений. В том числе и Торецко-Покровское.