Курська операція: чи вдалося відтягнути сили з інших напрямків?
Курська область…
Відтягнули РВВ у Курську область сили та засоби чи не відтягнули?
В даний час в операції в КО з боку РОВ беруть участь підрозділи:
-двічі утилізованою 155 ОБр МП;
-56-го ПДП, що зараз у вкрай ущемленном становищі;
-810-а ОБр МП, що рік сточувала зуби об кремінь у Кринках, потім відправлена на Покровський напрямок, а після кинута в КО;
-11-а ОДШБр;
-488-й МСП зі складу 144-ї МСД;
-71-й МСП;
-38 ОМСБр;
-64-а ОМСБр;
-200-а ОМСБр;
-ЗШБ "Пятнашка" на кордоні КО та БілО;
- Подейкують, що там є ще якийсь "Ахмат", але його зі складу СОУ ніхто поки що не зустрічав.
Загальна чисельність контингенту РОВ у Курській області доведена з близько 10 тисяч станом на 6 серпня до близько 35 тисяч з початку вересня.
Звідки взяли? Чи не з Уралу.
Але навіть цього недостатньо, щоб стабілізувати ЛБС у КЗ. Потрібно більше ресурсу. Як я писав раніше – не менше 50 тисяч тіл. А потім, КО продовжить поступово тягнути ресурс РВВ із зони БД в Україні, охоплюючи дедалі більше груп військ, плацдармів, напрямків. У тому числі й Торецько-Покровське.