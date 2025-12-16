В субботу состоялся Пленум Центрального комитета Коммунистической партии Кубы. Конечно, центральной темой пленума стало экономическое положение страны, сейчас как никогда приближающееся к критическому.

Экономический кризис в стране начался после обострения влияния на мировую экономику COVID-19. Сама партия называет причинами кризиса американские санкции и неудачи в экономике. Несложно догадаться, что одной из основных причин неудач в экономике стало ослабление российской помощи кубинцам. Прямо скажем, Россия сейчас не до Кубы.

За последние 3 года страна перестала публиковать данные о ВВП в открытых источниках, уровень годовой инфляции колебался в диапазоне от 15 до 77%, хотя и к этой статистике мало доверия. Сейчас страна страдает массовыми отключениями электричества, что сильно влияет на экономику и продовольственную безопасность страны. С 18 по 23 октября весь остров "свободы" вообще был без света из-за аварии на старенькой ТЭС, без всяких диверсий.

Впрочем, ключевой проблемой кубинцев оставался по-прежнему хронический отрицательный торговый баланс. В 2023 году весь кубинский экспорт оценивали в 2 млрд. долларов, а импорт – почти в 9 млрд. долларов. Сейчас ситуация усугубилась. Потребности Кубы в энергоресурсах почти полностью закрывает РФ, которая и является одним из основных торговых партнеров Кубы. Однако уже несколько лет как "помощь" слабеет и кубинцы не знают, что с этим делать. Альтернатива россиянам отсутствует, потому что в мире больше нет дурацких заботиться о диктатуре с населением 11-12 млн человек.

Конечно, коммунистический пленум родил кучу бумажных решений для ускорения экономического развития. Если быть точным, то компартия Кубы определила 106 конкретных целей, 342 безотлагательных действия и внедрила 264 индикатора. Но без искоренения хронического отрицательного торгового баланса и модернизации энергетики базовый экономический функционал продолжает угасать прямо на виду.

Современная ситуация на Кубе является одним из ярких сигналов, что на отдаленные проекты советской империи в Москве просто не хватает ни средств, ни времени. Второй сигнал – при ослаблении внешней поддержки санкции и различные запреты извне сильно подавляют экономическую активность.

За ситуацией на Кубе, по сути экономически идущей ко дну, очень внимательно следят и в других странах-членах оси зла. Россияне уже не в первый раз бросают на произвол судьбы своих стратегических партнеров. Так было с Ираном летом 2025 года, так будет и с другими.

Так что пока в Москве строят планы по возрождению СССР, отдаленные проекты этой империи угасают на глазах, и это не может не радовать.