Кто из украинцев может получить отсрочку по семейным обстоятельствам: о чем следует знать

Как получить отсрочку по семейным обстоятельствам

18 мая 2024 года в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Он внес некоторые изменения в правила предоставления отсрочки от призыва на военную службу по семейным обстоятельствам.

Об этом пишет enovosty.com. Детальнее о порядке оформления отсрочки можно узнать на сайтах Министерства обороны Украины и Правительственного портала.

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Кто имеет право на отсрочку?

Согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", на отсрочку по семейным обстоятельствам имеют право:

Женщины и мужчины, имеющие троих и более детей младше 18 лет. Это не касается тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов более чем за три месяца.

Это не касается тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов более чем за три месяца. Женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет. Это касается случаев, когда второй родитель умер, лишенный родительских прав, пропал без вести, объявлен умершим, отбывает наказание в местах лишения свободы, или когда мать воспитывает ребенка по решению суда.

Это касается случаев, когда второй родитель умер, лишенный родительских прав, пропал без вести, объявлен умершим, отбывает наказание в местах лишения свободы, или когда мать воспитывает ребенка по решению суда. Попечители, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Попечители, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с серьезными заболеваниями. К таким заболеваниям относятся: Тяжелые перинатальные поражения нервной системы Врожденные пороки развития Редкие орфанные заболевания Онкологические и онкогематологические заболевания Детский церебральный паралич Тяжелые психические расстройства Сахарный диабет I типа (инсулинозависимый) Острые или хронические заболевания почек IV степени Тяжелые травмы Потребность в трансплантации органов Потребность в паллиативной помощи

К таким заболеваниям относятся: Женщины и мужчины, содержащие совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы.

Усыновители, воспитывающие детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, в возрасте до 18 лет.

Лица, которые ухаживают за больной женой (супругом), ребенком или родителями, нуждающимися в постоянном уходе.

Попечители лиц, признанных судом недееспособными.

Мужчины, чьи супруги имеют инвалидность I или II группы. В некоторых случаях право на отсрочку имеют также мужчины, чьи жены имеют инвалидность III группы.

В некоторых случаях право на отсрочку имеют также мужчины, чьи жены имеют инвалидность III группы. Лица, имеющие родителя с инвалидностью I или II группы. Это касается случаев, когда нет других лиц, не военнообязанных и должны содержать этих людей.

Это касается случаев, когда нет других лиц, не военнообязанных и должны содержать этих людей. Члены семьи второй степени родства лица с инвалидностью I или II группы, которые ухаживают за ней.

Женщины и мужчины, имеющие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет и мужчину (жену), проходящего военную службу.

Как оформить отсрочку?

ТЦК проверяет наличие оснований отсрочки и оформляет соответствующие документы. Это можно сделать с помощью реестра "Оберег", на основании данных из других государственных реестров.

Предлагаем узнать, кто потерял право на отсрочку от мобилизации из-за нового закона.

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