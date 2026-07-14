Кто будет ответственен за промышленность в новом правительстве?

Новое правительство, которое может появиться уже на этой неделе, обсуждается исключительно с точки зрения фамилий. А вот что станет наполнением этого правительства – не понимает вообще никто.

Несколько недель назад я писал о реиндустриализации, о которой все говорят, но никто за нее не отвечает и никто не знает, как и куда она будет двигаться. Сейчас, похоже, мы имеем все шансы в очередной раз сказать о ней и потом просто ее потерять.

Более того, похоже, что главный пиар-ход, который будут продвигать под нового премьера – это то, что он сильный менеджер, который поможет стране легче пройти зиму. И это действительно можно "продать" обществу. Но при этом я очень боюсь, что мы не услышим дискуссии премьера с производственниками. И разговор этот должен быть не только о вхождении в зиму.

Дорогая электроэнергия, квоты ЕС, CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), тарифы УЗ – это набор проблем, который ускоряет деиндустриализацию страны. Я писал это в прошлый раз и повторю сейчас: у нас должен быть кто-то ответственный за вопросы промышленности и реиндустриализации. Однако все, что мы слышим сейчас о новом правительстве – это как раз отсутствие такого человека и такого органа.

Я не призываю возродить минпром, хотя это не самая плохая идея, но как минимум эта тема должна быть представлена то ли вице-премьером, то ли каким-нибудь министром, который должен вырабатывать соответствующие политики. Ну это же абсурд, когда все из самых высоких трибун говорят о новых производствах, а этим вопросом разрозненно заботятся несколько не сильнейших департаментов в разных министерствах.

ВПК является безусловным приоритетом сейчас. Но нам нужно развивать и другие отрасли, потому что без них сам ВПК не сможет тянуть экономику.

Но, как бы то ни было, сейчас мы имеем возможность как минимум определить ответственного за промышленность. Будем надеяться, что этот вопрос сдвинется с мертвой точки.