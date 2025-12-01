Кто будет новым главой офиса Президента и почему, глобально, это не важно

Последние дни все СМИ соревнуются в том, кто угадает имя нового главы офиса. Но если попытаться подняться над персоналиями и посмотреть на ситуацию сверху – это не имеет никакого значения.

Наша проблема не в персонах, а в кризисе системы управления. Смена Ермака на кого-либо не может изменить систему. Смена персон приведет только к усилению/ослаблению определенных групп воздействия. И, возможно, временно снизит уровень напряжения в обществе (и это очень важно). Институционально украинское государство держится на:

- силовиках, выполняющих прежде всего карательные, а не правоохранительные функции. Силовики – главная вертикаль власти. Бюрократическая вертикаль является вторичным элементом. И эта система образовалась не в 2019 году. Ее корни уходят со времен Кучмы, но в предыдущие времена она имела другой уровень арбитража и другой тип межвидовой конкуренции.

- Региональные элиты, которые в основном создают свои замкнутые региональные среды, но на этом этапе они считают, что им выгоднее жить в этой полуавтономии с государством Украина чем где бы то ни было (отсюда кардинальное отличие поведения региональных элит от событий на Донбассе и в Крыму 2014 года).

– Политически раздробленная и еще не оформленная в политические субъекты армия.

– Украинский народ, который оформился в политическую нацию и сейчас консолидирован в страхе потерять государство, как опору для нормального будущего.

По всей этой истории Ермак отвечал за пункт 1. Смена руководителя офиса президента приведет исключительно к тому, что концентрация влияния на вертикаль силовиков станет меньше и мы получим автономизацию силовиков, а не изменения в системе. А это, в свою очередь, приведет лишь к двум последствиям:

- усиление/ослабление определенных групп воздействия;

- ослабление президента, еще месяц назад имевшего очень высокий уровень консолидации власти;