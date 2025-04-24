Крым всегда был только инструментом для Путина

Хорошо, а вы действительно верите, что в нынешних условиях подписание какой-то бумажки будет означать завершение войны?

Что и кто помешает бункерному психопату обстреливать украинские города после подписания? Собственно, на основе какой юридической базы он делает сейчас? Есть какой-то договор, позволяющий ему бить из баллистики по многоквартирным домам?

Так что и кто ему помешает сделать это после подписания? Трамп? Он скажет, что верит "второму Владимиру", и не надо его провоцировать, потому что будет хуже. Еще что-то добавит о "картах". Все.

Так какой же смысл этого цирка? И при чем здесь Крым? Почему именно Крым? Ведь бункерный психопат не собирается отдавать не только Крым, но и всю Украину.

Крым как раз ему отдал консенсус "западных элит" 2014 года в личную собственность, наложил на это смешные санкции. Пожалуйста, владей. Крымом он мог спокойно владеть до конца своей жизни.

Но он желает все. А Крым – это только инструмент.

Что очевидно сейчас. Бункерный смертельно ненавидит Зеленского. Сейчас он для него (да и для всей "элиты" россиян) – злейший враг, которого надо уничтожить. Политически, физически. Любым способом.

С чего начались переговоры Трампа с бункерным? Из требований отставки Зеленского, басен старого деда о "рейтинге в несколько процентов", требованиях "выборов" и т.д.

Но даже кремлевские политики быстро поняли, что такими прямыми требованиями они лишь усиливают поддержку Зеленского, который в сознании многих украинцев превращается в последний барьер перед капитуляцией. И они начали действовать хитрее.

Они предложили Трампу скорый "мир", но есть одно условие. Признать аннексию Крыма. Даже не всех оккупированных территорий, а только Крыму, который и так "отдал Обама" (этот аргумент, пожалуй, больше всего понравился Трампу, и сейчас он его повторяет).

То есть они предлагают Трампу "шикарный компромисс", который должен дать "скорый мир". А в обмен – признание Крыма, который и так был "потерян с Обамы".

Зачем это россиянам? Очень просто. Им нужно заставить украинского президента расписаться под нарушением Конституции, чтобы потом использовать это для организации мятежей и развала государства в Украине, ведь именно этот развал и есть их цель.

А президент Украины – личный враг и самый ненавистный для них человек. Они стремятся его уничтожить. Физически, политически, нравственно. Используя какие-либо средства. Среди них – и новую американскую администрацию.

И это не о "мире", а о новых средствах ведения войны – политических. Неспособны уничтожить Украину военными методами, они стремятся сделать это политически в союзе с Трампом, которому в целом безразлично все, а главное – скорее задекларировать "завершение войны" и все.

Потому никаких "признаний" не будет. А угрозы "выйти из переговорного процесса", который, кстати, сами США инициировали, это очередной пример шантажа. Завтра будет что-то другое, послезавтра – что-то еще.

Нам же главное запомнить: россияне ничего сами не могут, а потому полагаются сейчас исключительно на "пин-сев", которых еще вчера обещали превратить в "ядерный пепел". Трамп – это единственная надежда "великой России". Вот такое оно величие.