В начале декабря 2025 выяснилось, что торговые отношения между КНР и РФ обострились. За 11 месяцев торговое сальдо в пользу России составило более 20 млрд долларов США. На прошлой же неделе вышла статистика по детализации торгового процесса, которая должна была разозлить КНР.

За 11 месяцев из КНР в Россию было ввезено легковых автомобилей на 7,5 млрд долларов США, что на 46,1% меньше, чем за тот же период 2024 года. В то же время Россия продолжала увеличивать экспорт в КНР мяса птицы и пшеницы, раздувая и без того большое отрицательное торговое сальдо для КНР.

Китай не стал долго ждать. Уже в ноябре КНР сократила импорт российской нефти на 6%, а за 11 месяцев произошло сокращение на 7,6%, хотя в целом импорт нефти в КНР наращивался. Вместо России китайцы предпочитали нефть из Саудовской Аравии. И хотя Россия все еще остается одним из основных поставщиков нефти в КНР, однако по мере проседания торгового сальдо ее доля постепенно уменьшается.

Другой вопрос, который может беспокоить КНР, – это цены, по которым происходит экспорт российской нефти в КНР. Китай связан долгосрочными контрактами, поэтому средняя цена российской нефти при экспорте в ноябре составляла около 62 долларов США за баррель. Наверное, не очень приятно покупать нефть по 62 доллара по длинным контрактам при условии, когда в порту Новороссийска она стоит 36 долларов.

Поэтому сокращение поставок нефти из России может преследовать цель и побуждение россиян к пересмотру цены. Чтобы задобрить КНР, россияне увеличили поставки золота в Поднебесную с большой скидкой, поскольку их отлучили от мирового рынка золота в марте 2022 года, запретом на экспорт золота в Европу. Впрочем, купить хорошие отношения с КНР будет не легко, а торговые отношения между РФ и КНР в 2026 году будут оставаться сложными. Сложнее, чем нам рассказывают западные СМИ.