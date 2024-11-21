Кремль не готов остановить войну

Не идиоты, а пропагандисты

В ответ на предложения Эрдогана, Песков заявил, что заморозка войны по линии фронта для России неприемлема. То есть Кремль в очередной раз подтвердил, что это именно он не готов остановить войну даже на выгодных для себя условиях. Война продолжается, не потому что Украина хочет отвоевать свои территории (хотя это ее законное право), а потому что Россия стремится полностью подчинить себе соседнюю страну.

При этом, Кремль пытается перевести стрелки, свалить вину за продолжение войны на Украину. Шлосберги - не просто полезные идиоты, они - прямые дезинформаторы. Их задача выставить украинцев и всех, помогающих Украине, виновниками того, что война продолжается. Шлосберг, как и его шеф Явлинский, Венедиктов и т.д., а также спонсор всего этого кошачьего концерта Роман Абрамович, участвует в дезинформационной кампании, цель которой обвинить Украину и ее друзей в продолжении войны, чтобы лишить ее западной помощи.

Важность этой "работы" для Кремля усиливается. В наступающем году Трамп (и Орбан на подхвате), Эрдоган, Моди, Си будут пытаться инициировать некий мирный процесс, ведущий к заморозке войны. Этот процесс обречен на провал, потому что Путин абсолютно не готов останавливаться. Однако, чтобы не поссориться с партнерами, российскому диктатору нужно переложить ответственность за провал их "мирных усилий" со своей больной головы на здоровую, то есть на Украину и тех, кто хочет её победы.

В этом направлении уже начала действовать путинская пропаганда. Причем транслировать такого рода месседжи должны якобы независимые "пацифисты" и даже критики власти. В этой роли и выступают, среди прочих, функционеры партии Яблоко. Они отрабатывают кремлевские серебреники и возможность продолжать легальную деятельность по имитации либеральной оппозиции на окологосударственные деньги. Ничего личного - только бизнес. Кремль сказал: надо! Яблоко ответило: есть!