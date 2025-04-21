Кремль готовит последний рывок к осени

Друзья, 18 апреля, в СМИ фактически передали мирный план, который Администрация Белого дома предлагает Европе. И, соответственно, Украине и России. План не новый, он был озвучен Западом еще год назад при Байдене.

Сегодняшняя линия боевого столкновения становится временной границей, боевые действия останавливаются на ней. Юридически оккупированные Россией территории никто не признает, но отчасти снимают санкции.

Следовательно, США выступают с такой инициативой. Европа (с оговорками и не вся) скорее согласна. Украина? Возможно, как временное решение. Во всяком случае, официальной позиции пока никто не озвучил. Но и категорического отказа тоже.

А я напомню, когда Виткофф заговорил о возможности передачи России четырем областям целиком – Зеленский выступил лично и быстро. Ключевой вопрос – согласна ли Россия на такой сценарий. Это важно потому, что именно Москва инициатор агрессии и именно они продолжают агрессивную войну.

С одной стороны, в Кремле сидят реалисты. Они уже понимают, что если операция "Киев за три дня" длится три года и не дает результата – то пошло не так. Ресурсов на оккупацию Украины нет. Победить ВСУ не смогли и не смогут.

Запад не слился. Техника заканчивается, зависимость от китайских денег и поставок бк, да и бронетехники из КНДР критическая. Фонд национального благосостояния худеет, финансовые ресурсы кричат о том, что до конца 2025 нужно остановиться. Но!

Каких целей так называемой СВО достигла Россия на фронте? Денацификация, демилитаризация, "освобождение исконно русских" Донбасса, Одессы, Харькова? Смена режима в Киеве? Ликвидация ВСУ и подавление сопротивления ради демонстрации силы и непобедимости "второй армии мира"? Нет. Ничего не добились.

И как выходить из войны? Только получив хотя бы часть этих "хотелок" в процессе переговоров. Четыре области целиком. Сокращение численности ВСУ, а также количества ракет-самолетов-танков-арты. Принятие части законов в Верховной Раде под диктовку Москвы. Ничего этого в проекте мирного соглашения нет. Вывод – Россия не захочет подписывать мирный договор. Потому что не выигрывает от этого ничего.

Патовая ситуация. Взять необходимое силой Кремль не может. Получить в процессе переговоров такие уступки тоже. Торговаться не выходит, воевать бесперспективно. Каких действий нам ждать?

Думаю, решение будет гибридным. Установлены сроки, за которые Россия попытается добиться своих целей или усиления переговорных позиций. Реальные термины.

Скорее всего к середине осени или зиме. На большее может не хватить ресурсов. И в этот временной отрезок "в топку войны" будет брошено все возможное.

Нас ждут самые тяжелые месяцы на фронте. Противник будет бросать в бой все, что есть. Экономить и беречь что-то бессмысленно. Нас ждут максимальные удары по инфраструктуре и мирным городам. Это тоже важный по их мнению элемент подготовки к переговорам.

Экономить, повторяю, не будут. Соблюдать какие-то правила – тем более. Они будут пытаться любой ценой выжать за полгода максимум из ситуации. Максимум. Чтобы сдвинуть линию фронта в свою пользу, а также обеспечить более сильные позиции для торговли вокруг деталей мирного соглашения.

Ну а наша задача – выстоять. И как показали последние дни с активными попытками наступления на Запорожском и Покровском направлении – мы устоим.

И даже постараемся, чтобы к моменту реальных переговоров Москва была в худшем положении, чем сейчас.

У нас для этого практически все необходимое.

Главное – не протечь психологически и не утратить веру в себя.