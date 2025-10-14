В ближайшее время Верховная Рада Украины будет рассматривать законопроект №11402 о государственной политике Украины в отношении коренных народов РФ.

По этому закону Украина рассматривает коренные колонизированные народы как своих потенциальных союзников по делу развала российской империи и будет оказывать помощь национально-освободительным движениям.

Ведь только прекращение существования российской империи является гарантией устоявшегося мира для Украины, иначе империя будет снова и снова приносить войну на нашу землю.

Многие считают, что коренные народы России уже давно исчезли, что они малочисленны и русифицированы, что они забыли стремление к свободе и ни на что не способны. Это все тезисы имперской пропаганды, очень напоминающие ее тезисы об украинцах 1980-х. На самом деле, численность и сплоченность коренных народов растет, почти повсюду действуют активные национально-освободительные движения, но Москва это все отрицает.

Российская империя распадалась дважды в XX веке: в 1917 году свободными стали поляки и финны, в 1991 – украинцы и еще 13 народов, а сейчас пришло время окончательного распада и свободы для всех. Успехи сил обороны Украины ослабляют имперский центр и разрушают две основные имперские скрепы – экономику и страх.

Империя медленно близится к своему концу, потому что все империи не вечны, и этот процесс нужно максимально ускорить ради нашей победы и устойчивого мира.

Поддерживаю законопроект 11402 – свободу народам, смерть империи!