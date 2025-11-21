Кому выгоден мирный план Трампа?

Территории - то, что описывал в прогнозе как условный "грузинский" или если вам больше нравится "корейский" сценарий - непризнание оккупации политически, но признание де-факто. Это как США не признавали оккупацию СССР государств Балтии. Аж до того момента, как те сами не вышли из Советского Союза.

Демилитаризованная зона -- тема так же звучала ранее в разговорах о гарантиях безопасности и международных силах, которые должны контролировать некую зону. Сейчас Трамп обозначает её границы и правовой статус. Но в неприемлемом (по площади и политическом значении) формате для Украины.

Украина без НАТО, НАТО без Украины -- это уже звучало из США. И это геополитическая уступка РФ, на которую Вашингтон готов пойти.

Армия в 600 тысяч? Ну так на 2022 год было 250-270. А армию мирного времени в 1 миллион Украина просто финансово не потянет. Поэтому вполне приемлемый пункт.

Всё остальное - про прибыль и выгоду для США и только для США. Судите сами:

Замороженные активы РФ. Они размораживаются, а часть из них переходит в другую категорию - фонд восстановления Украины ... под руководством США. Где Соединённые Штаты получают свои 50% прибыли от инвестиций. Скорее всего речь идёт о фонде, который должен создаваться в рамках договора о ресурсах. То есть Вашингтон наполняет его российскими деньгами и получает с этого прибыль. Гениальная схема.

ЕС так же вкладывает 100 млрд., но уже непонятно чьих (вероятно, европейских) денег. И вопрос "куда" вкладывает. Если в упомянутый выше фонд, то США получают прибыль уже от пакета не в 100 а в 200 млрд.

Остальныке 290 млрд замороженных российских активов уходят в другой инвестиционный инструмент. По которому не говориться о его концентрации на украинских пректах. Это "американские инвестиции" бывших русских денег, вероятнее всего в России или в российских проектах. То есть Трамп попытается провернуть ту же игру и с Кремлём.

При этом "остальнные" деньги могут пойти в том числе на проекты восстановления транзита газа из РФ в ЕС. Только будет создана фирма-прокладка (которая возможно войдёт в капитал украинской ГТС) и уже она будет покупать газ в России и продавать европейцам как "американский". Росукрэнерго помніте? То это РосАаЭнерго.

Отдельная песня - "оплата за гарантии США". Пока не ясно какие. В лучшем для нас случае это оружие и обязательства поставок оружия. В худшем для нас - Будапештский меморандум за деньги.

И, наконец, забавный пункт про контроль испольнения договором "Советом мира во главе с Трампом". Вписывание фамилии человека в договор автоматически ограничивает его действие. Почему? Человек не живёт вечно. Да и вопрос будет ли Трамп "главой совета" после завершения своей каденции. И если "главой" будет простой американский пенсионер, то какую ценность из себя будет представлять данный контроль?

Поэтому имеем типичный бизнес план Трампа по заработку на войне. Сможет ли он быть скорректирован? А о путях как это сделать писал выше.