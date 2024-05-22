Кому из украинцев не нужно обновлять данные в ТЦК в течение 60 дней

Кто может не обновлять данные в ТЦК с 18 мая

С 18 мая 2024 г. в Украине действуют обновленные правила мобилизации. Согласно им, в течение 60 дней все граждане, состоящие на военном учете, обязаны обновить свои данные.

Это можно сделать в военкомате (ТЦК), в центрах предоставления административных услуг (ЦНАП) или через электронный кабинет военнообязанного. Однако не всем гражданам нужно проходить эту процедуру.

Читайте также: Как военнообязанному изменить адрес проживания

Кто освобожден от обновления данных в ТЦК?

Обновлять личные данные не нужно следующим категориям граждан в возрасте от 18 до 60 лет:

Исключен из военного учета.

Важно, чтобы этот факт был зафиксирован в военном билете и соответствующих государственных реестрах.

Женщинам, которые содержат трех и более детей в возрасте до 14 лет.

Женщинам, беременным или находящимся в декретном отпуске.

Единоличникам, воспитывающим ребенка с инвалидностью.

Родителям троих и более детей в возрасте до 14 лет.

Попечителям или приемным родителям несовершеннолетних детей.

Мужчинам, имеющим на содержании ребенка-инвалида.

Священнослужителям.

Журналистам.

Педагогам.

Ученым.

Важно!

Если лицо не имеет соответствующей записи в военно-учетном документе, но снято с военного учета, ему необходимо обратиться в ТЦК.

Что делать, если человек уволен по военному учету?

Лицам, снятым с военного учета, не нужно обновлять данные в ТЦК.

Это может происходить по следующим причинам:

Человек признан непригодным к военной службе по состоянию здоровья.

Достижение предельного возраста пребывания в запасе (более 60 лет).

Прекращение гражданства Украины.

Важно!

Если человек был снят с военного учета и обновил данные до 18 мая 2024 года (до вступления в силу закона), ему необходимо будет обновить их еще раз, даже если с тех пор не произошло никаких изменений.

Обновление данных в ТЦК является важной процедурой, которая помогает государству вести учет военнообязанных и в случае необходимости быстро провести мобилизацию.

Если вы не уверены, нужно ли вам обновлять данные, обратитесь в ТЦК по месту жительства.

Напомним, в ГНСУ сказали, как с 18 мая изменится выезд за границу для военнообязанных.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !