Кому з українців не потрібно оновлювати дані в ТЦК протягом 60 днів

З 18 травня 2024 року в Україні діють оновлені правила мобілізації. Відповідно до них, протягом 60 днів усі громадяни, які перебувають на військовому обліку, зобов'язані оновити свої дані.

Це можна зробити у військкоматі (ТЦК), в центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) або через електронний кабінет військовозобов'язаного. Однак, не всім громадянам потрібно проходити цю процедуру.

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Хто звільнений від оновлення даних в ТЦК?

Оновлювати особисті дані не потрібно наступним категоріям громадян віком від 18 до 60 років:

Виключеним з військового обліку.

Важливо, щоб цей факт був зафіксований у військовому квитку та відповідних державних реєстрах.

Жінкам, які мають на утриманні трьох і більше дітей віком до 14 років.

Жінкам, які вагітні або перебувають у декретній відпустці.

Одноосібникам, які виховують дитину з інвалідністю.

Батькам трьох і більше дітей до 14 років.

Опікунам або прийомним батькам неповнолітніх дітей.

Чоловікам, які мають на утриманні дитину-інваліда.

Священнослужителям.

Журналістам.

Педагогам.

Науковцям.

Важливо!

Якщо особа не має відповідного запису у військово-обліковому документі, але знята з військового обліку, їй необхідно звернутися до ТЦК.

Що робити, якщо людина звільнена з військового обліку?

Особам, які зняті з військового обліку, не потрібно оновлювати дані в ТЦК.

Це може відбуватися з таких причин:

Людина визнана непридатною до військової служби за станом здоров'я.

Досягнення граничного віку перебування в запасі (понад 60 років).

Припинення громадянства України.

Важливо!

Якщо людина була знята з військового обліку та оновила дані до 18 травня 2024 року (до набуття чинності законом), їй необхідно буде оновити їх ще раз, навіть якщо з того часу не відбулося жодних змін.

Оновлення даних в ТЦК є важливою процедурою, яка допомагає державі вести облік військовозобов'язаних та у разі потреби швидко провести мобілізацію.

Якщо ви не впевнені, чи потрібно вам оновлювати дані, зверніться до ТЦК за місцем проживання.

Нагадаємо, у ДПСУ сказали, як з 18 травня зміниться виїзд за кордон для військовозобов'язаних.

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