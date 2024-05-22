Кому з українців не потрібно оновлювати дані в ТЦК протягом 60 днів
З 18 травня 2024 року в Україні діють оновлені правила мобілізації. Відповідно до них, протягом 60 днів усі громадяни, які перебувають на військовому обліку, зобов'язані оновити свої дані.
Це можна зробити у військкоматі (ТЦК), в центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) або через електронний кабінет військовозобов'язаного. Однак, не всім громадянам потрібно проходити цю процедуру.
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Хто звільнений від оновлення даних в ТЦК?
Оновлювати особисті дані не потрібно наступним категоріям громадян віком від 18 до 60 років:
- Виключеним з військового обліку.
Важливо, щоб цей факт був зафіксований у військовому квитку та відповідних державних реєстрах.
- Жінкам, які мають на утриманні трьох і більше дітей віком до 14 років.
- Жінкам, які вагітні або перебувають у декретній відпустці.
- Одноосібникам, які виховують дитину з інвалідністю.
- Батькам трьох і більше дітей до 14 років.
- Опікунам або прийомним батькам неповнолітніх дітей.
- Чоловікам, які мають на утриманні дитину-інваліда.
- Священнослужителям.
- Журналістам.
- Педагогам.
- Науковцям.
Важливо!
Якщо особа не має відповідного запису у військово-обліковому документі, але знята з військового обліку, їй необхідно звернутися до ТЦК.
Що робити, якщо людина звільнена з військового обліку?
Особам, які зняті з військового обліку, не потрібно оновлювати дані в ТЦК.
Це може відбуватися з таких причин:
- Людина визнана непридатною до військової служби за станом здоров'я.
- Досягнення граничного віку перебування в запасі (понад 60 років).
- Припинення громадянства України.
Важливо!
Якщо людина була знята з військового обліку та оновила дані до 18 травня 2024 року (до набуття чинності законом), їй необхідно буде оновити їх ще раз, навіть якщо з того часу не відбулося жодних змін.
Оновлення даних в ТЦК є важливою процедурою, яка допомагає державі вести облік військовозобов'язаних та у разі потреби швидко провести мобілізацію.
Якщо ви не впевнені, чи потрібно вам оновлювати дані, зверніться до ТЦК за місцем проживання.
Нагадаємо, у ДПСУ сказали, як з 18 травня зміниться виїзд за кордон для військовозобов'язаних.
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