Когда Путин встретится с Зеленским? И при чем здесь Китай

Встреча Путин-Зеленский практически невозможна до встречи Путин-Си. Несмотря на попытки блиц-льда Трампа совершить эту встречу до визита Путина в Китай, Кремль делает все от себя зависящее, чтобы затянуть время.

Де-факто сейчас мы видим самый низкий уровень суверенитета РФ за все годы правления Путина. Он идет к Си с просьбой разрешить ему продолжать СВО.

После Аляски россияне официально предложили КНР стать гарантами соглашения. В переводе на человеческий язык это означает, что Путин захотел предложить себя в качестве этакого условного посредника между Китаем и США. Правда, он может предложить только совместные проекты в северо-морском пути и разработке Арктики.

Путин не просто признает, что он не может быть третьим полюсом мира. Он признает, что нуждается в двойном протекторате, чтобы одна из сторон его не раздавила. Особенно, ввиду технологической отсталости и несостоятельности РФ строить так называемую суверенную экономику.

Для нас это более положительный чем отрицательный сигнал. Обе стороны (Китай и США) не хотят поражения Украины. И обоим точно не нужна победа России. В то же время в обоих случаях мы испытываем трудности с коммуникацией. В Пекине у нас ее де-факто нет. В Вашингтоне мы разговариваем через посредников.

Пока все больше становится похоже, что судьбу этой войны будут решать переговоры США-Китай.