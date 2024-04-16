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Когда ограниченно пригодные украинцы должны пройти повторную ВЛК: Минобороны

Игорь Романько

Когда ограниченно подходящим мужчинам нужно повторно пройти ВЛК

С мая 2024 г. в Украине начнется повторное прохождение ВЛК для всех, кто ранее был признан ограниченно пригодным к военной службе.

Следите за официальными сообщениями Минобороны и ТЦК для получения подробной информации о порядке и сроках прохождения ВЛК. Обращайтесь в ТЦК по месту жительства для уточнения статуса и направления на ВЛК.

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Что это значит?

  • Отмена статуса "ограниченно подходящая": Эта категория больше не существует в Украине.
  • Просмотр статуса: Все, кто раньше получил статус "ограниченно пригодный", пройдут повторную ВЛК, чтобы определить их пригодность к службе.
  • Пять категорий: После прохождения ВЛК военнообязанные могут получить один из пяти статусов:
    • Непригодны для военной службы: Снятие с военного учета.
    • Непригодны с пересмотром: Повторное прохождение ВЛК через 6-12 месяцев.
    • Временно непригодны: требуют лечения, отпуска или увольнения.
    • Подходящие: Зачисление в ряды ВСУ.
    • Пригодны для службы в тыловых подразделениях: Служба в воинских частях обеспечения, ТЦК, высших военных учебных заведениях и учреждениях.

Как будет проходить повторная ВЛК?

  • С середины мая: начнется поэтапное прохождение ВЛК.
  • Дополнительный вывод: члены комиссии определят, какую саму задачу может выполнять военнообязанный и в каких войсках он может служить.

Подробности:

  • Закон №10313: Этот закон, подписанный Президентом Зеленским, предусматривает пересмотр статуса ограниченных граждан.
  • Изменения к приказу №402: Эти соглашающиеся сейчас изменения четко регламентируют процесс прохождения ВЛК и определение нового статуса военнообязанных.

Эта информация актуальна на 16 апреля 2024 года.

Напомним, в начале февраля 2024 года Верховная Рада одобрила в первом чтении правительственный закон о мобилизации. Ко второму чтению законопроекта №10449 об усилении мобилизации нардепы подали более 4000 поправок.

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