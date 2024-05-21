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Какое имущество могут конфисковать у ухилянцев по новому закону

Игорь Романько

Какое имущество могут отнять у ухилянцев
Какое имущество могут отнять у ухилянцев

После принятия нового закона о мобилизации и штрафах в Украине активно обсуждается перечень имущества, которое не может быть изъято при неуплате штрафа.

Однако важно помнить, что в случае неуплаты штрафа имущество должника, как и любого другого должника, может быть арестовано, изъято и реализовано на государственном онлайн-аукционе "СETAM". Об этом пишет ТСН.

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Из вырученной суммы вычислят штраф, а остальное вернут владельцу.

По данным юристов, арестовать могут как недвижимость, так и бытовые вещи.

Что же продается на аукционе "СETAM"?

На аукционе, который работает с 2014 года, можно найти множество лотов, которые до недавнего времени были имуществом должников.

Вот некоторые примеры:

  • Упаковка дрожжей за 5 гривен. Вероятно, это было единственным, что исполнители смогли арестовать.
  • Арестована паровая швабра за 150 гривен.
  • Радиоприемник за 90 гривен.
  • Телевизоры, ноутбуки, домашние кинотеатры, мебель.
  • Прочие бытовые принадлежности, одежда, посуда.

Важно отметить, что на аукционе можно найти лоты по стартовой цене как меньше одной гривны, так и миллиарды гривен.

Это могут быть заводы, самолеты, суда, ТРЦ и т.п.

Конечно, покупка таких лотов зависит от заинтересованности покупателей.

Что еще конфискуют у должников?

Кроме вышеупомянутого, на аукционе можно найти и другие интересные лоты, например:

  • Арестованный трактор.
  • Арестованная лодка.
  • Арестованные пчелиные семьи.
  • Арестованные куры.

Как проходит аукцион?

Чтобы принять участие в аукционе, необходимо зарегистрироваться на сайте CETAM и внести залоговую сумму.

Аукцион проходит онлайн, и победителем становится тот, кто предложит самую высокую цену за лот.

Важно:

  • Перед участием в аукционе рекомендуется внимательно ознакомиться с условиями продаж лота.
  • Помните, что после покупки лота вы будете нести ответственность за его транспортировку и хранение.

Напомним, в ГНСУ сказали, как с 18 мая изменится выезд за границу для военнообязанных.

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