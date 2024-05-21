Какое имущество могут конфисковать у ухилянцев по новому закону
После принятия нового закона о мобилизации и штрафах в Украине активно обсуждается перечень имущества, которое не может быть изъято при неуплате штрафа.
Однако важно помнить, что в случае неуплаты штрафа имущество должника, как и любого другого должника, может быть арестовано, изъято и реализовано на государственном онлайн-аукционе "СETAM". Об этом пишет ТСН.
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Из вырученной суммы вычислят штраф, а остальное вернут владельцу.
По данным юристов, арестовать могут как недвижимость, так и бытовые вещи.
Что же продается на аукционе "СETAM"?
На аукционе, который работает с 2014 года, можно найти множество лотов, которые до недавнего времени были имуществом должников.
Вот некоторые примеры:
- Упаковка дрожжей за 5 гривен. Вероятно, это было единственным, что исполнители смогли арестовать.
- Арестована паровая швабра за 150 гривен.
- Радиоприемник за 90 гривен.
- Телевизоры, ноутбуки, домашние кинотеатры, мебель.
- Прочие бытовые принадлежности, одежда, посуда.
Важно отметить, что на аукционе можно найти лоты по стартовой цене как меньше одной гривны, так и миллиарды гривен.
Это могут быть заводы, самолеты, суда, ТРЦ и т.п.
Конечно, покупка таких лотов зависит от заинтересованности покупателей.
Что еще конфискуют у должников?
Кроме вышеупомянутого, на аукционе можно найти и другие интересные лоты, например:
- Арестованный трактор.
- Арестованная лодка.
- Арестованные пчелиные семьи.
- Арестованные куры.
Как проходит аукцион?
Чтобы принять участие в аукционе, необходимо зарегистрироваться на сайте CETAM и внести залоговую сумму.
Аукцион проходит онлайн, и победителем становится тот, кто предложит самую высокую цену за лот.
Важно:
- Перед участием в аукционе рекомендуется внимательно ознакомиться с условиями продаж лота.
- Помните, что после покупки лота вы будете нести ответственность за его транспортировку и хранение.
Напомним, в ГНСУ сказали, как с 18 мая изменится выезд за границу для военнообязанных.
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