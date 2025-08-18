Какие настроения в Белом доме накануне встречи Трампа с Зеленским

Судя по предыдущим репликам, общие настроения в Белом доме не в пользу Украины. ==Washington Post: "На встрече Трампа и Зеленского, как ожидается, будут присутствовать американские вице-президент Джей Ди Венс и госсекретарь Марко Рубио, а также спецпосланник Трампа Стив Уиткофф".

Председатель комитета "Госдумы" по международным делам Леонид Слуцкий: "Американский лидер прямо сказал: "Президент Украины Зеленский может "практически немедленно" положить конец войне с Россией, если захочет, или продолжить борьбу". Мяч на стороне Киева".

Советник Трампа для Axios: "Зеленский не будет показывать Трампу фотографии мертвых детей, а потом будет делать вид, что это как-то его вина. Президент научился просто, знаете, откладывать в сторону любые раздражения и двигаться вперед".

Трамп в Truth: "Я уладил 6 войн за 6 месяцев, одна из которых — потенциальная ядерная катастрофа, и при этом мне приходится читать и слушать Wall Street Journal и многих других, кто действительно ничего не понимает, рассказывая мне обо всех моих ошибках в российско-украинском БАРДАКЕ. Это война Сонного Джо Байдена. того, чтобы развивать ее. ...Я точно знаю, что делаю, и мне не нужны советы людей, которые годами работали над всеми этими конфликтами и так и не смогли ничего сделать, чтобы их остановить. ==Плюс уже привычны мелкие шпильки относительно костюма и галстука на Зеленском.

То есть, если эти цитаты действительно отражают настроения в команде Трампа (не будем забывать – именно Венс когда-то откровенно спровоцировал конфликт Трампа и Зеленского), то в Белом доме намерены свалить всю ответственность за войну и мир на Украину. Или хотя бы попытаться это сделать – не прогнемся ли мы на такое циничное давление.

Но если такой наскок не сыграет – достаточно высока вероятность, что Трамп вообще умоет руки, как и обещал. И просто уйдет от этого вопроса, оставит его на ЕС и Китай. Возможно, в расчете, что теперь это Си в своих интересах будет поднимать вопросы русско-украинской войны в сентябре – и тогда у Трампа будет более выигрышная позиция.