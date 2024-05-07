Какие дополнительные выплаты получают военные: объяснение Минобороны
На май 2024 года в Украине для военнослужащих ВСУ, Нацгвардии, СБУ, ГНСУ, Госпогранслужбы, а также полицейских существуют шесть видов дополнительных вознаграждений. Размер выплат зависит от места несения службы, выполнения боевых заданий и других факторов.
Об этом пишут fakty.com.ua. Подробную информацию о дополнительных выплатах для военнослужащих можно получить на официальном сайте Министерства обороны Украины.
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1. 100 000 гривен в месяц:
- Эту сумму получают:
- Военные, участвующие в боевых действиях или обеспечивающие меры по национальной безопасности и обороне, находясь непосредственно в районах столкновений, в том числе на временно оккупированной территории.
- Семьи пленных, пропавших без вести и за время лечения после ранений, травм и контузий.
2. 50 000 гривен:
- Это вознаграждение выплачивается военным, выполняющим боевые задания в составе органа военного управления, штаба группировки войск или штаба тактической группы в пункт управления ОСУВ.
- Это возможно вне районов ведения боевых действий, если такой пункт осуществляет оперативное управление частями и подразделениями, ведущими действия на линии боевого столкновения.
3. 30 000 гривен:
- Эту выплату получают:
- Военнослужащие, выполняющие боевые или специальные задания в соответствии с боевыми приказами.
- К этой категории относятся:
- Военные, действующие в составе группировок войск Сил обороны государства, резерва Главнокомандующего ВСУ, развернутых пунктов управления Генштаба ВСУ, осуществляющих управление действующими группировками войск.
- Военные, выполняющие задачи по противовоздушному прикрытию и наземной обороне объектов критической инфраструктуры согласно боевым распоряжениям.
- Военные, связанные с всесторонним обеспечением действующих группировок войск Сил обороны, непосредственно в районах ведения боевых действий согласно боевым логистическим распоряжениям.
4. 70 000 гривен:
- Это вознаграждение получают:
- Те, кто выполняет боевые или специальные задания в первом эшелоне обороны или наступления на расстоянии до ротного опорного пункта включительно.
- Бойцы, выполняющие задания на оккупированных территориях или территории РФ.
5. 15 000 – 30 000 гривен:
- Эти выплаты получают инструкторы в обучающих воинских частях.
6. 2350 гривен:
- Эту сумму получают курсанты военных вузов.
Важно:
- Дополнительное вознаграждение выплачивается в расчете на месяц пропорционально времени выполнения боевых задач.
- Выплаты за 4-й вид вознаграждения производятся не ежемесячно, а по факту выполнения заданий в течение 30 дней.
Напомним, с мая в Украине началось повторное прохождение ВЛК для всех, кто ранее был признан ограниченно пригодным к военной службе.
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