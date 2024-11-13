Как Трамп изменит правила оказания помощи Украине

Немного смешно читать от украинцев о том, как Трамп будет "требовать настоящих реформ" и что-то у нас будет "контролировать".

Подозреваю, что "настоящие" и даже "ложные" реформы в Украине – это последнее, что волнует и будет волновать Трампа.

Возможно, кто-то действительно у нас надеется, что они будут ходить в посольство, решать украинские внутриполитические вопросы, осваивать бюджеты на "реформы" через "негосударственные организации", но ничего из этого не будет.

Базовая идеологема Трампа и его окружение – не раздавать деньги американских налогоплательщиков иностранным правительствам. Он повторял это не раз и не два. Деньги он никому раздавать не будет. Ни "гражданскому обществу", ни государствам – никому.

Это, конечно, не означает, что Украина ничего не будет получать от США за Трампа, ведь против кредитов он вообще ничего не имеет, что демонстрировал неоднократно.

Чисто теоретически даже можно помечтать и о легендарном ленд-лизе, который мог бы запустить Трамп (но вряд ли скоро, и вряд ли запустит, пока будет надеяться на договор с РФ). Потому что это его обещание ("завалить Украину оружием, если россияне откажутся от соглашения") было бы на 99 процентов реализовано с юридической точки зрения именно через ленд-лиз. То есть, взаймы.

И когда (и если) Трамп будет давать что-то взаймы, то не под абстрактные "реформы", которые его, очевидно, не будут интересовать, а под гарантии возврата денег. Гарантии могут быть разные, а сроки возвращения – значительными, но действовать он будет только так.

В целом целая субкультра "профессиональных реформаторов" может довольно скоро у нас вымереть. Они никому не будут нужны.