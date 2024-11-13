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Як Трамп змінить правила надання допомоги Україні

Петро ОлещукПетро Олещук

Як Трамп змінить правила надання допомоги Україні
Як Трамп змінить правила надання допомоги Україні

Трохи смішно читати від українців про те, як Трамп "вимагатиме справжніх реформ" і щось у нас "контролюватиме".

Підозрюю, що "справжні" і навіть "несправжні" реформи в Україні – це останнє, що хвилює і буде хвилювати Трампа.

Можливо, хтось і справді у нас сподівається, що вони будуть ходити у посольство, вирішувати українські внутрішньополітичні питання, освоювати бюджети на "реформи" через "недержавні організації", але нічого з цього не буде.

Базова ідеологема Трампа і його оточення – не "роздавати" гроші американських платників податків іноземним урядам. Він це повторював не раз і не два. Гроші він нікому роздавати не буде. Ні "громадянському суспільству", ні державам – нікому.

Це, звісно, не означає, що Україна нічого не одержуватиме від США за Трампа, адже проти кредитів він, загалом, нічого не має, що демонстрував неодноразово.

Суто теоретично навіть можна помріяти і про легендарний ленд-ліз, який міг би запустити Трамп (але навряд чи скоро, і навряд чи запустить, поки буде сподіватися на договір з РФ). Бо ця його обіцянка ("завалити Україну зброєю, якщо росіяни відмовляться від угоди") була би на 99 відсотків реалізована з юридичної точки зору саме через ленд-ліз. Тобто, у борг.

І коли (і якщо) Трамп буде давати щось у борг, то не під абстрактні "реформи", які його, очевидно, не цікавитимуть, а під гарантії повернення грошей. Гарантії можуть бути різні, а терміни повернення – значними, але діяти він буде лише так.

Загалом, ціла субкультра "професійних реформаторів" може досить скоро у нас вимерти. Вони нікому не будуть потрібними.

Джерело:facebook.com

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