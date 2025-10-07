Как Путин оправдывает брата-Гитлера

Путин: "Польша наделала очень много ошибок перед Второй мировой войной. Ведь Германия предлагала им мирно решить вопрос по Данцигу и по Данцигскому коридору. Польское руководство того времени категорически отказалось и, в конце концов, [Польша] пала первой жертвой нацистской агрессии".

Это высказывание Путина подпадает под статью российского УК о реабилитации нацизма. Получается, что Гитлер хотел мирно решить территориальный спор с Польшей, а неразумные поляки отказались и сами виноваты в последующей агрессии. Таким образом, Путин снимает с нацистов ответственность за начало Второй мировой войны и перекладывает её на Польшу. Что это, если не реабилитация нацизма?

Ровно то же самое утверждал и Гитлер, пытаясь снять с себя вину за начало войны. Кстати, ответственность Германии, а не Польши, зафиксирована решением Нюрнбергского процесса, на который так любят ссылаться в России.

Путин подсознательно ощущает себя новым Гитлером, начавшим агрессивную войну против соседнего государства с целью его аннексии. Поэтому он старается снять вину со своего исторического предшественника, тем самым оправдывая и собственные действия.

Путин и Гитлер — близнецы-братья. Оправдывая агрессию Гитлера, Путин оправдывает себя. Обвиняя в гитлеровской агрессии несговорчивость поляков, он фактически обвиняет в своей собственной агрессии непреклонность Украины.

На самом деле Польша (кстати, отнюдь не "первая жертва нацистской агрессии"), имея перед глазами свежий пример Чехословакии, понимала, что, отдав Гитлеру Польский коридор, она лишь поощрит его к дальнейшим захватам. Умиротворение агрессоров никогда ни к чему хорошему не приводило. Сначала они требуют условные Судеты, а, получив их, приходят за всей страной. Понимая это, Украина не собирается уступать Путину.