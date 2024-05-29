Как изменятся тарифы на свет, газ и воду с 1 июня
С 1 июня 2024 года в Украине ожидается подорожание трех основных тарифов на коммунальные услуги: электроэнергии, газа и воды.
Рост тарифов на коммунальные услуги может негативно отразиться на бюджете украинцев. Тем не менее, сбережения и правильная планировка помогут уменьшить ваши затраты. Об этом пишет finance.novyny.live.
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Электроэнергия:
- Правительство планирует ввести дифференцированный тариф на электроэнергию в зависимости от объема потребления.
- Окончательное решение о новом тарифе будет объявлено до конца мая.
- Ожидается, что цена вырастет до 3,50-5,2 грн/кВт-ч.
- Пока украинцы платят 2,64 грн/кВт-час.
Газ:
- Для клиентов "Нафтогаза" тариф на газ с 1 июня 2024 года останется на уровне 7,96 грн/куб. м.
- У остальных поставщиков цена на газ будет в пределах 7,7-9,90 грн/куб. м.
- Действие тарифа "Фиксированный" от Нафтогаза продлено до 30 апреля 2025 года.
Вода:
- В небольших городах тарифы на водоснабжение уже выросли весной, некоторые – до 40%.
- В крупных городах НКРЭКУ запретило повышать тарифы до 1 июля.
- Проект Нацкомиссии предусматривал двухэтапное подорожание воды с 1 апреля и 1 июля до 40,77 грн/куб.м в Киеве (увеличение на 34%).
Важно:
- Цены на услуги могут отличаться в зависимости от региона и поставщика.
- Правительство предоставляет субсидии на оплату коммунальных услуг малообеспеченным гражданам.
- Дополнительную информацию о новых тарифах можно получить у поставщика коммунальных услуг.
Вот несколько советов, как сэкономить на коммунальных платежах:
- Уменьшите потребление электроэнергии, газа и воды.
- Используйте энергоэффективные приборы.
- Вовремя оплачивайте коммунальные услуги, чтобы не начислялись пени.
- Следите за программами помощи от правительства и местных властей.
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