Как изменятся тарифы на свет, газ и воду с 1 июня

Как изменятся тарифы на коммунальные услуги в июне

С 1 июня 2024 года в Украине ожидается подорожание трех основных тарифов на коммунальные услуги: электроэнергии, газа и воды.

Рост тарифов на коммунальные услуги может негативно отразиться на бюджете украинцев. Тем не менее, сбережения и правильная планировка помогут уменьшить ваши затраты. Об этом пишет finance.novyny.live.

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Электроэнергия:

Правительство планирует ввести дифференцированный тариф на электроэнергию в зависимости от объема потребления.

Окончательное решение о новом тарифе будет объявлено до конца мая.

Ожидается, что цена вырастет до 3,50-5,2 грн/кВт-ч.

Пока украинцы платят 2,64 грн/кВт-час.

Газ:

Для клиентов "Нафтогаза" тариф на газ с 1 июня 2024 года останется на уровне 7,96 грн/куб. м.

У остальных поставщиков цена на газ будет в пределах 7,7-9,90 грн/куб. м.

Действие тарифа "Фиксированный" от Нафтогаза продлено до 30 апреля 2025 года.

Вода:

В небольших городах тарифы на водоснабжение уже выросли весной, некоторые – до 40%.

В крупных городах НКРЭКУ запретило повышать тарифы до 1 июля.

Проект Нацкомиссии предусматривал двухэтапное подорожание воды с 1 апреля и 1 июля до 40,77 грн/куб.м в Киеве (увеличение на 34%).

Важно:

Цены на услуги могут отличаться в зависимости от региона и поставщика.

Правительство предоставляет субсидии на оплату коммунальных услуг малообеспеченным гражданам.

Дополнительную информацию о новых тарифах можно получить у поставщика коммунальных услуг.

Вот несколько советов, как сэкономить на коммунальных платежах:

Уменьшите потребление электроэнергии, газа и воды.

Используйте энергоэффективные приборы.

Вовремя оплачивайте коммунальные услуги, чтобы не начислялись пени.

Следите за программами помощи от правительства и местных властей.

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