Израиль отомстил за террор против израильтян

Армия обороны Израиля ЦАХАЛ и военная разведка ШАБАК заявили, что 09 сентября израильские ВВС нанесли удачный удар по высшему руководству организации ХАМАС, когда оно находилось в Дохе, столице Катара. Это первая операция Израиля на территории Катара, она получила название "Огненная вершина".

В официальном заявлении говорится, что удар был нанесен по тем, кто "годами руководил деятельностью террористической организации и несут прямую ответственность за организацию бойни 7 октября и ведение войны против Государства Израиль".

Саудовский телеканал "Аль-Хадат" подтвердил, что в результате удара были ликвидированы высокопоставленные лидеры ХАМАС - Халиль аль-Хия, Захер Джабарин, Халед Машаль и Низар Авдалла.

Но фактически все понимают, что это был ответ, как за террор против израильтян, так и за теракт вчера в Иерусалиме.

Когда мы увидим подобные действия за то, что совершает Россия? Когда увидим месть за Парубия? Когда будет ответ за Кабмин?