История Луганщины проникнута горем: СССР уничтожал поляков, а Россия творит геноцид украинцев

Отозвались знакомые из Старобельщины – живые. До этого вышли на связь ровенчане, ставшие дважды беженцами, в 2014-м из Ровеньков выехали в Хмельник, потом переехали в Сватово, потому что не смогли без Луганщины и в 2022-м попали в оккупацию снова, то из оккупации выехали уже на Запад. сопротивления".

Каждый раз плачу, когда слышу родной голос, каждый раз дрожу, когда звонит незнакомый номер. Каждый раз возвращаются воспоминания, каждый раз ловлю триггерное состояние. Но в конце концов, очень благодарна судьбе за людей, которые за 11 лет скитаний, побывав 2 в оккупации, уничтожая в соцсетях все упоминания о своей жизни, чтобы выжить и не попасть в застенку, помнят мой номер и звонят, как выезжают из ада на свободу. Значит, свою жизнь я таки прожила не зря.

Это вспоминали Старобельск. Я его знаю больше по Старобельскому СИЗО, потому что там проводили семинары и тренинги по защите прав заключенных, по защите прав работников пенитенциарной системы (в части возмещения вреда причиненному здоровью вследствие получения профессионального заболевания-туберкулеза), по защите прав больных СПИДом и ВИЧ-инфицированных в частных ВИЧ-инфицированных. Было время.

Второй раз я была в Старобельске уже во время работы главы Луганщины Геннадия Москаля, царства ему небесного, вот тогда я открыла для себя огромный пласт неизвестной даже луганчанам истории края, которую стоило бы внести в учебники (я за то, чтобы каждый регион Украины, кроме всемирной и украинской истории, изучал: сакральная, символическая и увлекательная одновременно.

Как бы на Луганщине в школах преподавали местную историю, какой бы это был щит от пропаганды. История Луганщины проникнута горем, белизной, потерями и кучей примеров, которые именно сейчас воспроизводятся там же, словно история пошла по кругу, чтобы напомнить о неизученных уроках.

Вот вспоминала и зацепилась за один из углов войны, исторический, и снова очень сожалею, что наша дипломатия и журналистика не используют значимые события, дать, чтобы показать миру не только "учётно-моральное" россии, а освещая исторические параллели и символы показать миру страшный символизм настоящего. Поэтому попробую немного открыть занавес Луганской терра-инкогнито, может, кого-то заинтересует.

Оккупация уничтожает на Востоке Украины очень много вещей: предприятия, людей, землю, полезные ископаемые, экологию, заповедники, музеи, культуру, историю, ремесла, традиции. Уже не осталось какой-то прослойки, которая бы не получила разрушения от оккупации. Что интересно, Россия уничтожает на Луганщине не только любые упоминания об украинцах и Украине, но и о преступлениях СССР. Наверное, потому, что они очень похожи, и преступления, и преступники. Я имею в виду коммунистов на народ времен СССР и современных оккупантов и коллаборантов.

За время СССР на Луганщине было уничтожено очень много исторических памятников, курганов-могильников, каменных баб, архитектурных памятников, остаток крепостей, заводов, древних поселений, я уже молчу о животном и растительном мире. Как например, был уничтожен степной сурок, я писала об этом в другой серии очерков.

Особенно старательно уничтожали упоминания о концлагерях, которых в Луганской области было очень много. Вот недавно для сообщества был шок, когда читатели узнали о существовании большого захоронения времен Холокоста на Ростовщине, где сейчас россияне катаются с могил на санках, я писала об этом. И у людей возник вопрос: знают ли об этом в Израиле, почему не провели перезахоронение жертв Холокоста из России в какую-либо цивилизованную страну или в Израиль, или установлены лица, убитые в те времена, или какая-либо делегация была на месте страшных казней за последние 10 лет?

Я не знаю ответа на эти вопросы, но тот факт, что об этом Мемориале и позорном отношении россиян к памяти жертв нацизма, хоть кто-то прочитал – это уже не пустая трата моего времени. А вот наши международные институты должны взять эту тему и понести ее в люди, чтобы показать миру низость россии.

Вспомнив Старобельск, я вспомнила еще один Мемориал, который может уже и уничтожен оккупантами, кто знает, потому что напоминает о фактах, которые россия давно хочет спрятать. Старобельск (Ворошиловградской) Луганской области в 1939 году (времена оккупации Польши и начало Второй мировой) был одним из 10 мест обустройства концлагеря НКВД для пленных из Войска Польского согласно приказу НКВД СССР №0308. Да, именно так, концлагерь НКВД в советское время для пленных поляков из оккупированной Польши. Польшу же в 1939 году оккупировал советский союз. Ой, как неудобно, потому что эта информация на россии уже стерта из памяти и информационного пространства так, что россияне всегда вылупят глаза и скулят: "не может быть". Может, деды же воевали.

В сентябре 1939 года именно этот факт очень раздражает россиян, сюда прибыл первый эшелон поляков, и уже с конца октября Старобельский женский монастырь стал спецубежищем для более восьми тысяч человек, преимущественно польских офицеров и польской интеллигенции. Говорят, здесь содержались не только офицеры, но и учителя, профессора одного из польских университетов, преподаватели и переводчики. То есть цвет нации, разумная, критически мыслящая элита, которую СССР стремился любой ценой переманить на свою сторону, потому что считал Польшу де-факто своей частью, или уничтожить, чтобы не дать развитию стране, как он это сделал с Украиной.

Депортация поляков в Луганскую область во время оккупации Польши проходила вплоть до 1940 года. Сколько концлагерей было на территории области, точно неизвестно, как и неизвестно сколько людей через них прошло. Видите, как много СССР уничтожил информации. Поэтому напомню и подчеркну, чтобы не забывали: 17 сентября 1939 года, согласно тайному протоколу к пакту Молотова-Риббентропа, СССР нарушил границы Польши, оккупировав ее восточные территории (около 200 тыс. км²) и репрессировав более миллиона (!) граждан, включая выстрелы и выстрелы.

Что главное, нет, самое главное в этой истории никаких (!) экономических санкций против СССР за эту агрессию западные демократии не ввели, поскольку мир был сосредоточен на войне с Германией, а СССР впоследствии стал их союзником в борьбе против Гитлера, поэтому Польшу и геноцид поляков ему прости.

Еще одно безнаказанное зло СССР, которое дало возможность и силы родиться современному злу России. То, что СССР не был осужден за оккупацию Польши, как не был осужден за геноцид поляков, и то, что никаких репараций заключенные от СССР не получили, силы россии творить зло и дальше. Любое безнаказанное зло порождает чувство всемогущества и безнаказанности. Если Россию не накажут за войну и геноцид украинцев, Гитлер будет выглядеть ребенком в песочнице по сравнению с Путиным. Это будет международное оправдание убийству.

Вот какое упоминание и какие параллели напомнила мне Старобельщина. Не все и выжили в лагерях, 48 "умерших", могилы которых установили по рассказам тех, кто работал в монастыре, это ни о чем, потому что серпастая машина СССР работала, как бешеная. Всех, кто не подписал документы о сотрудничестве с НКВД, казнили.

Самые большие места казней – Старобельск и Луганск (Сучая балка), я еще напишу об этом, и Харьковщина. В 1940 году большинство заключенных из Старобельска (более 3800 человек по данным архивных справок) были расстреляны сотрудниками НКВД в Харькове и похоронены в Пятихатках. Поэтому знатоки говорят, что замученных и казненных в Старобельском концлагере поляков, евреев в Луганской области тысячи. Конечно никто не проводил эксгумацию или исследование архивов, слава богу, хотя те нашли, потому что на канавах, куда тайно складывали тела и закапывали, быстро после войны построили гаражи.

Место казни в Сучей балке нашли тоже вот так, случайно, при строительстве гаражного кооператива. Погребение замученных поляков, евреев и луганчан ("врагов народа") в Сучей балке, было уничтожено во времена СССР - забетонировано, потому что очень боялись раскопок и установления количества убитых. Советская власть убирала следы своих преступлений, строя на них что-то такое, за что потом боролись советские люди: дома, гаражи, то есть личная недвижимость, чтобы избежать раскопок и работы исследователей.

Ничего не напоминает? Именно так ведут погребение убитых и замученных в ОРДЛО сейчас. Могилы Мариуполя, где просто копали траншеи, забрасывали тела и засыпали землей, даже не устанавливая таблички умершим, не считая их. А сколько домов с телами в Мариуполе снесено и на их месте построены новые дома?

Вся деятельность России это калька по работе НКВД. Заградотряды, расстрелы в спину, возбуждение уголовных дел на патриотов, формирование у общества оскорбления "врага народа", тайные захоронения, уничтожение тел замученных узников…

Если за Сучью балку почти никто не вспоминает, то в Старобельск приезжали делегации, хотя ни расследование, ни исследование тел, их количество и обстоятельств гибели не проводилось. Не было запроса! Или спроса, я не знаю. Хотя подчеркну – со стороны Луганской областной администрации церемониальные мероприятия по увековечиванию памяти замученных всегда проводились на достойном уровне. Даже во время русско-украинской войны. Даже онлайн, потому что Старобельск в оккупации. Мы знаем, что такое память.

Подчеркну и еще одну важную вещь (ее очень не любят апологеты православия, особенно московского патриархата) – Старобельский концлагерь расположили в бывшем (ныне действующем, конечно же МП, – прим. автора) женском монастыре "Всех скорбных радость". В трапезных и молильных комнатах расстреливали и пытали поляков, а сейчас служат даже не упоминая об этом.

10 каменных и 7 деревянных бараков, в которых стояли двухъярусные и даже пятиярусные кровати. Отдельные комнаты для допросов и разговоров. Это был некий сортировочно-пересылочный центр, где проходил отбор польской элиты от простых работников и вербовка интеллигенции и офицерского состава к сотрудничеству с СССР.

Не торопитесь рисовать себе ужасные ужасы советских лагерей. В случае с поляками СССР заявил, что будет придерживаться норм международной Женевской конвенции, то офицеры даже имели отдельные дома, а генерал имел даже авто и прислугу. Экономическим советом при Совнаркоме СССР были утверждены суточные нормы питания: 800 граммов хлеба, 75 – мяса, 50 – рыбы и так далее, вплоть до перца и фруктов.

Конечно же интенданты воровали, конечно же повара воровали, конечно же все это разносилось по городу, то местные жители даже завидовали полякам, потому что у "счастливых советских людей" в то время нечего было есть. Но, как это напоминает содержание украинских заключенных и российских военнопленных, я писала об этом.

Скрытые данные и о тех, кто ради сохранения жизни согласился на сотрудничество с НКВД и написал согласие на переселение в СССР. Но не думаю, что даже эти люди уцелели, потому что приказ Берии был единодушный – всех расстрелять. 5 апреля 1940 г. начались массовые расстрелы пленных. Большинство вывезли на расстрел в Пятихатки Харьковской области, часть расстреляли прямо в монастыре, но особенно эти могилы никто не искал. Да и искать было тяжело. Местные коммунисты, которых было много во власти даже при Независимости, делали все, чтобы не дай бог, не нашли эти тысячные скорбные захоронения убитых советской властью людей.

Да и простые местные жители задолго до войны ненавидели эти погребения. Именно поэтому покойный в настоящее время глава области Геннадий Москаль очень много делал, чтобы сохранить этот Мемориал, мемориальную доску, восстановить память замученных.

Мемориальную табличку, что это место советского концлагеря, где пытали польских узников местные крестоносцы просто срывали с монастыря, потому что православие оно такое, о любви, о боге, о мучениках, но если это где-то там в литературе, а не рядом. Как показала практика, советские православные верующие могут любить Христа, но спокойно убивать тех, кого определили для себя врагом: украинцев, поляков, евреев.

Поэтому все напоминание, что советщина – это страшная машина смерти, а польские мученики были убиты в затылок, чтобы не смотрели в глаза палачам – местные православные пророссийские крестоносцы коммунисты уничтожали.

В 2016-17 годах напротив мемориального захоронения замученных поляков начали хоронить павших в АТО украинских Героев, большинство из которых было не опознано. Кого-то потом нашли родные и захоронения перенесли, но ряды с номерами так и остались там, в оккупации. В большинстве своем это могилы луганчан-добровольцев, которые во время АТО пошли защищать свою Луганщину. О них может и некому было вспомнить, потому что родные были в оккупации, или родные открестились от "укро-карателей", как вот от меня. Ведь мы предатели Донбасса, не приняли россия в сердце.

Говорят, что, хотя украинские флаги и ленты сняли с могил, они такие цели. Хотя оккупанты так боятся могил украинских воинов, что подрывают их, уничтожая даже кости. Но тут сыграла на руку то ли пропаганда, потому что очень хотят показать себя моральными существами, или страх через местные легенды о привидениях замученных поляков, которые бродят по лесу, потому что до сих пор не имеют покоя.

Когда-то… Когда-то мы должны прийти сюда, возможно, (хотелось бы) вместе с польской армией в составе объединенной антипутинской коалиции стран НАТО. Когда поляки поймут всю низость россии и пожелают сатисфакции. Когда-нибудь мы восстановим все имена, все факты, все преступления и накажем преступников.

Когда-то мы должны восстановить память каждого погибшего в этой столетней войне со страшной серпасто-трехколорадной машиной смерти. В том, что мы победим эту страшную машину, я не сомневаюсь. Нам просто нужно восстановить свою память и тогда каждый замучен, каждый мученик, каждый, кого уничтожила советская или трехколорадная власть, поднимется и еще раз примет свой бой. И не будет покоя палачам ни на этом, ни на том свете.