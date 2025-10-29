Индия готова обходить санкции Трампа

Сначала индусы делают заявление, что хотели бы локализовать производство С400/500 на территории Индии. Вчера подписывается договор о производстве самолета Superjet-100 на территории Индии (правда, нет подробностей о локализации).

Похоже индусы предлагают россиянам следующее: мы готовы обходить санкции, если вы даете скидку и локализуете у нас производство определенного вида товаров. То же самое, наверное, будет предлагаться и США.

При худшем для нас сценарии все это будет означать, что нефтяные доходы России упадут не на 50%, а на 10-15%.