Хроническая болезнь экономики Путина: февраль показал истинное состояние

Что ж, пришли первые результаты анализов путинской экономики за февраль 2026 года. Если просто смотреть на графики и голую статистику Росстата, то страшных диагнозов нет.

Но детальное исследование выявило, что у россиян проблемы с экономическим здоровьем хронического и уже необратимого характера, и никакой войной в Иране и относительно высокими ценами на нефть подлечиться не получится. Но обо всем по очереди.

1. Налоговая цена на нефть

Когда смотришь на динамику "налоговой цены" на нефть, то есть повод для того, чтобы огорчиться. К примеру, с декабря цена выросла с 39,18 до 44,59 доллара за баррель. Но потом выясняется, что правительство РФ без лишних объявлений, тихонько увеличило в этом показателе долю более дорогостоящего сорта ESPO, и уменьшило долю более дешевого сорта Urals, то есть данные за февраль не сравнимы с данными за декабрь.

Конечно, манипуляции с налоговой ценой должны дать большее количество поступлений в бюджет войны, но именно эти манипуляции вымывают оборотные средства из российских нефтяных компаний и сокращают их инвестиционный ресурс, например, на ремонты поврежденных НПЗ. Впрочем, и с объемами доходов от нефтегазовой отрасли не все так хорошо как нарисовано.

2. Доходы от нефтегазовой отрасли

Когда смотришь на динамику нефтегазовых доходов российского бюджета в рублях, то вроде тоже есть повод для того, чтобы отчаяться. За февраль доходы в рублях выросли до 432 млрд рублей (с 393 млрд рублей в январе). Ну вот же, рост доходов на 39 млрд рублей, это же объективная оценка? Не совсем. Во-первых, это на 44% меньше, чем в феврале 2025 года.

Во-вторых, в эту статью попали доходы от выплаты нефтяными компаниями топливного демпфера (сбор, уплачиваемый в ситуации, когда топливо на внутреннем рынке дороже аналогов на внешних рынках). Выплаты по демпферу в феврале составили почти 19 млрд. рублей. Но ведь в январе бюджет выплатил нефтяным компаниям 16,9 млрд рублей, так что разница в доходах между январем и февралем должна составлять 35,7 млрд рублей. Плюс добавьте манипуляцию с "налоговой ценой" на нефть, и вы получите не рост, а падение доходов в феврале по сравнению с январем.

Внимательный читатель может сделать замечание типа: "а к чему эти расчеты? Правительство РФ еще раз выдушило из своих нефтегазовых компаний деньги на войну? Украине что из этих расчетов?". Хочу разочаровать пессимистов. Во-первых, приведенные расчеты доказывают, что условия нефтяного экспорта для РФ были в феврале хуже января, это важно для измерения эффективности санкций, ударов по НПЗ и торговому давлению США.

Во-вторых, манипуляция с налоговой ценой и выдавливание денег из российских нефтяников через демпфер – это сокращение инвестиций в отрасль, а фактически обмен будущего отрасли на возможность бесперебойно работать сейчас. И наконец, в-третьих, и главное, увеличение доходов бюджета РФ от ресурсного налога по нефтегазовой отрасли (НДПИ) – это просто витрина бюджета.

Простое увеличение отчислений по НДПИ без увеличения объема выручки за нефть, то есть чисто за счет изменения правил налогообложения, уменьшит налог на прибыль и отчисления по линии других налогов от этих компаний. Так что консолидированный бюджет фактически не получит доходов, которые нам демонстрируют по линии НДПИ, поскольку их просто "съест" уменьшение отчислений по другим налогам, статистика по которым появится позже, и, скорее всего, не привлечет широкого внимания, на что и рассчитывает российский Минфин.

3. Фактор Ирана

Чем больше поступают данные из Ирана, тем больше я убежден, что шансы этой страны удержать цену на нефть на мировых рынках в долгосрочном периоде нулевые. Одно дело – испугать нефтяных спекулянтов на рынке фьючерсов, и совсем другое дело – оставить глобальных игроков, таких как США, ЕС и КНР, без их нефтяного пирога по привлекательной цене.

Есть несколько групп факторов, указывающих, что Иран долго не продержится:

• 1 •

Очень тупая идея – терроризировать нефтяной рынок, если ты сам являешься одним из поставщиков нефти и твоя страна живет за счет, пусть подсанкционной, но нефти. Без нефтяного экспорта Ирану восстановить страну после затяжных бомбардировок будет невозможно, в принципе, как и затраченный арсенал.

• 2 •

Иран поругался со всеми своими соседями, кроме Туркменистана, а перекрытием пролива вызвал недовольство даже КНР. Последней точкой стала бомбардировка таких исламских стран как ОАЭ, Кувейт, СА и Бахрейн. В такой среде ожидать поддержки можно только от РФ, но у россиян своя война. Так что поддержка будет только моральной.

• 3 •

Одно из самых слабых мест Ирана – это продовольственная безопасность. Иран уже запретил экспорт продовольствия, чем были недовольны в РФ, потому что 60% иранского экспорта в РФ – это как раз продукты питания. Продовольственная блокада и дырявая граница с Афганистаном могут сильно ускорить рост недовольства населения.

В итоге сейчас все сводится к тому, сколько именно вооружение осталось у Ирана? Сколько он может терроризировать глобальную экономику перекрытием Пролива? Учитывая ослабление интенсивности ударов и достаточно эффективную бомбардировку Ирана США и союзниками, вооружения осталось не так уж много. А еще есть риск наземной операции и захват острова Харк, что выглядит более реалистичным, чем сценарий со штурмом Тегерана.

• 4 •

Российские "дивиденды" от войны в Иране Все, что получит РФ от войны в Иране, это легкое реальное улучшение в течение марта и, возможно, апреля в плане нефтегазовых доходов бюджета, что никак не повлияет на общую бюджетную картину года, но отсрочит острый экономический кризис в системе государственных финансов РФ на 1-2 месяца. Аргументы следующие:

• 1 •

Авторы новостей о том, что цены на российскую нефть уже достигли 100 долларов и в Индии прямо доплачивали за право купить эту нефть, сожглись еще в январе 2026 года, когда распространялись данные о цене на Urals по 55 долларов в то же время как в феврале российское Минэкономики опубликовало официальную налоговую.

С учетом того, что в налоговой цене еще сидит ESPO, которая дороже Urals, цена в январе на популярный российский сорт колебалась в пределах 35-38 долларов за баррель. По данным из более надежных источников, цена на российскую нефть Urals 4 марта крутилась вокруг отметки 50 долларов за баррель. Поэтому призываю своих коллег не подхватывать данные о ценах на Urals из аналитических агрегаторов и неизвестных источников и не разносить их по рынку.

• 2 •

Чтобы негативная статистика декабря, января и февраля перестала быть актуальна для РФ, реальная цена на Urals должна продержаться на уровне 60 долларов более 3 месяцев. Все, что будет меньше этой отметки, будет просто генерировать дефицит бюджета РФ.

Причем, как мы с вами видели на приборе февраля 2026, манипуляции с алгоритмом расчета цены и демпфером приводят к улучшению доходов от ресурсного налога отрасли и негативно влияют на другие налоговые вычеты. Это просто украшает бюджетную витрину, но в действительности не влияет на уменьшение дефицита консолидированного бюджета.

• 3 •

Перелом ситуации в войне с Ираном в пользу США и союзников будет означать, что на глобальном рынке начнется затяжной период низких цен на нефть. Не только Иран, но и целый регион будут нуждаться в повышенном финансировании для ликвидации последствий обстрелов.

А поскольку в странах региона экспортный товар номер один – это нефть, то рынок получит автоматическое увеличение добычи и экспорта. В принципе эту идею недавно и озвучил президент США Дональд Трамп. Цены на нефть меняются, а проблемы остаются, причем не только у Ирана, но и у РФ, которая больше вымотана войной, чем экономика Ирана. По крайней мере, пока.

• 4 •

Если в первые дни войны было только маленькое подозрение, что за выбором целей в странах Ближнего Востока РФ не только следует, но и помогает эти цели выбирать, то теперь роль РФ получила подтверждение.

Во-первых, доказано, что РФ делилась разведывательными данными с иранцами.

Во-вторых, обстрелы ОАЭ, где производится сорт нефти Dubai, который может заменить Urals на индийских заводах, не является прямым доказательством участия РФ в обстрелах, но является веским мотивом.

В-третьих, информация о возможности прохождения через Пролив судов, не принадлежащих к танкерному флоту, не подтвердилась.

Оказалось, что иранцы заблокировали пролив для кораблей, перевозящих алюминий из Бахрейна, из-за чего цена на этот металл на мировых рынках подскочила до рекордных 3400 долларов за тонну, а это еще одна выгода для россиян, точнее для российского производителя алюминия "РУСАЛ", у которого были проблемы.

Так что не замечать дальше роль россиян как союзников Ирана, в Вашингтоне, Брюсселе, Лондоне, Пекине и главное – в Абу-Даби просто невозможно. Самая большая интрига в этом блоке вопросов как раз: как ОАЭ отреагирует на повышенную роль РФ в войне в Иране? Думаю, что власти ОАЭ, по меньшей мере, захотят сотрудничать с G-7 на предмет уклонения РФ от санкций Запада через ОАЭ, а российский олигархат уже не сможет чувствовать себя безопасно в ОАЭ в будущем.

Что же делать сейчас?

Чтобы снизить риски развертывания негативных сценариев для США и Украины, нужно достаточно быстро сделать две вещи:

Ликвидировать большую часть арсенала Ирана, с акцентом на места хранения и производства дронов. Силам обороны Украины нанести серию мощных ударов по нефтегазовой инфраструктуре РФ, чтобы уменьшить устье, через которое РФ сможет в марте продавать свою нефть по цене выше 60 долларов.

Если мы готовили какие-то сюрпризы для российских нефтяников, то сейчас самое время показать их.