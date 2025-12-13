Григорий Козловский, вдохновитель и основатель футбольного клуба "Рух", не просто поделился планами — он открыл двери в величественное будущее клуба, раскрыв подробности строительства нового, феноменального комплекса Академии "Рух". Эта Академия является уникальным явлением в жизни Украины, поражающим своими масштабами, архитектурными решениями и, главное, инновационным подходом к подготовке будущих звезд футбола.

Григорий Козловский и уникальная Академия ''Рух'': амбициозные планы и инновационный подход к воспитанию талантов Григорий Козловский и уникальная Академия ''Рух'': амбициозные планы и инновационный подход к воспитанию талантов

Академия "Рух" – мечта, ставшая реальностью

Футбольная Академия "Рух" – это не просто тренировочная база, а полноценный образовательно-спортивный комплекс, где ежедневно более 200 специалистов создают идеальные условия для 250 молодых футболистов, рассказал Григорий Козловский. Это дети из разных уголков Украины: Львова, Киева, Харькова, Чернигова, Николаева, Херсона, а также вынужденные переселенцы с оккупированных территорий.

Каждый работник, от повара, который готовит борщ, до тренера и воспитателя, работает для того, чтобы юные таланты каждый час делали шаг к своей мечте.

Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Николай Морозюк, который в свое время сам уехал из родной Львовщины ради тренировок, провел неделю в Академии, чтобы воочию увидеть ее работу и показать, как живет лучшая футбольная академия Украины.

Григорий Козловский и уникальная Академия ''Рух'': амбициозные планы и инновационный подход к воспитанию талантов Григорий Козловский и уникальная Академия ''Рух'': амбициозные планы и инновационный подход к воспитанию талантов

Цифровизация и индивидуальный подход: уникальная методология

Жизнь в Академии подчинена четкому графику и дисциплине, начиная с 6:30 утра. Одной из главных инноваций является цифровизация данных о каждом футболисте, которая действует уже более полутора лет:

Утренний цифровой опрос: Игроки ежедневно оценивают свое общее состояние, качество сна, боль в мышцах, уровень стресса и настроение.

Индивидуальные профили: В профиле каждого футболиста – физические данные, график дня, личные цели и работа над ошибками.

Система контроля: у игроков есть мобильное приложение, где они могут контролировать нагрузки, оценки тренеров, просматривать видеотренировки, которые архивируются для анализа руководством и тренерами.

Методология и цели: Для каждого возраста разработаны индивидуальные методологии. Тренеры ставят индивидуальные цели для совершенствования, которые подкрепляются обучающими видео (например, анализ действий топ-игрока, такого как Педри).

По мнению тренеров, только тяжелый труд дает результат.

"Футбольная карьера построена так, что каждый день это труд. Нельзя останавливаться", – подчеркивают в Академии, закладывая у детей правильное понимание профессионального футбола.

Григорий Козловский и уникальная Академия ''Рух'': амбициозные планы и инновационный подход к воспитанию талантов Григорий Козловский и уникальная Академия ''Рух'': амбициозные планы и инновационный подход к воспитанию талантов

Мишленовская кухня и собственная ферма

Рацион молодых спортсменов в Академии впечатляет. Николай Морозюк, сравнивая питание со своим детством, назвал местную кухню "Мишленовским рестораном".

Качественное питание: Кормят три раза в день, а также предоставляют подзакуски и перекусы. Юные футболисты питаются по системе шведской линии.

Сезонное меню: Меню обязательно согласовывается с медицинским штабом, врачами и диетологами.

Собственная ферма: Самый большой секрет кухни – это собственная ферма Академии, где выращивают все самое лучшее и настоящее. Например, коровы джерсейской породы дают молоко жирностью до 7%. Молоко хранится в свежем виде в холодильнике, охлаждаясь до трех градусов. Это гарантирует экологически чистый и качественный продукт для юных спортсменов.

Григорий Козловский и уникальная Академия ''Рух'': амбициозные планы и инновационный подход к воспитанию талантов Григорий Козловский и уникальная Академия ''Рух'': амбициозные планы и инновационный подход к воспитанию талантов

Григорий Козловский: Неизменное присутствие и огромные планы

Основатель Академии Григорий Петрович Козловский живет поблизости и почти каждый день навещает воспитанников. Он знает практически всех футболистов по именам, позициям и историям.

"Я считаю, что лучшей миссии в жизни нет, чем жить ради детей", – подчеркивает Козловский.

Вечерние тренировки здесь не редкость благодаря качественному освещению. Руководители Академии, среди которых спортдир Юрий Панькив и директор Владимир Безубяк (который воспитал таких игроков, как Алексей Сыч и Даниил Сикан), поддерживают высокую планку.

Команда 16-летних воспитанников подтверждает эффективность системы, являясь действующими чемпионами Украины. Кроме того, именно Академия "Рух" дает шансы молодым игрокам, о чем свидетельствует дебют 16-летнего Олега Дзюринца в Премьер-лиге.

Успех Академии подтвердил недавний триумф на престижном международном турнире Al Ahly International Cup в Каире. Григорий Козловский добавил, что эта победа – доказательство того, что клуб строит лучшую Академию.