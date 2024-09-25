Германия, политический экстремизм и риски для Украины

Политический раскол в ФРГ угрожает единству Запада и поддержке Киева. Об этом пишет колумнист FT Гедеон Рахман.

Потенциальное влияние Дональда Трампа на войну в Украине и западный альянс хорошо понятно. Но то, что происходит в Германии, может быть почти таким же важным. Немцы являются вторым по величине национальным донором помощи Украине после США, и они являются центральными игроками как в ЕС, так и в НАТО. Но популистские партии, симпатизирующие России, в Германии растут.

Партия "Альтернатива для Германии" (AfD) едва не победила на выборах в земле Бранденбург в воскресенье. Это третий сильный результат партии подряд. Соедините голосование AfD с голосованием за Альянс Сары Вагенкнехт (BSW), и примерно треть немцев, преимущественно в восточной Германии, будут голосовать за популистские партии, которые воинственно выступают против миграции, враждебны к НАТО и намерены прекратить помощь Украине.

Политическая позиция AfD и BSW в сочетании с обвинениями в том, что многие члены AfD имеют негласную нацистскую программу означает, что традиционные партии Германии отказывается идти в коалицию с популистами - по крайней мере на национальном уровне. Но рост политических крайностей уже влияет на правительственную политику. Решение Германии ввести пограничный контроль со своими соседями из ЕС отражает тревогу по поводу нелегальной миграции, на которой спекулируют популисты.

Сторонники Украины обеспокоены тем, что следующие корректировки политики будут предусматривать ослабление поддержки Киева Германией. Уменьшение поддержки Украины Германией и США могло бы помочь России выиграть войну. Даже если российские танки не войдут в Киев, сторонники Украины волнуются, что правительство Зеленского вскоре может быть вынуждено пойти на территориальные уступки, которые позволят Путину заявить о победе. Плохая мирная сделка может поставить под сомнение будущее Украины и подбодрить Путина угрожать другим странам.

Друзья Украины в Берлине видят распространенные признаки возможного ослабления поддержки Германии. В то время как Великобритания и США обсуждают, позволить ли Украине использовать свои ракеты большой дальности для удара вглубь России, Германия исключила возможность поставки собственных ракет Taurus.

Канцлер Олаф Шольц сильно отстает в национальных опросах и, похоже, потерпит поражение на федеральных выборах в следующем сентябре. Наиболее ярые сторонники Украины обеспокоены тем, что Шольц может попытаться возродить свою политическую судьбу, запустив предвыборную мирную инициативу с Россией. На прошлой неделе по Берлину распространялись слухи, что контактная группа, состоящая из членов его партии, находилась в Москве для тайных переговоров.

В канцелярии от этих предположений отмахнулись. Ключевые помощники Шольца, кажется, почти одинаково раздражены русофилами-популистами и ястребами, которые требуют резкого увеличения помощи Киеву. Они считают себя представителями умеренной немецкой политики. Задача правительства, как видит Шольц, состоит в том, чтобы удержать разделенную страну вместе вокруг в основном проукраинской политики.

Ястребы в Киеве и Берлине утверждают, что если Путин не потерпит поражение в Украине, то он перейдет к угрозам НАТО и, в конце концов, самой Германии. Шольц и его союзники настаивают, что он не наивен в отношении угрозы, которую представляет Путин. Они видят ежедневные доказательства российской жестокости в Украине, а также саботаж и дезинформацию в самой Германии. В долгосрочной перспективе немецкие аналитики обеспокоены тем, что Россия теперь полностью превратилась в экономику, настроенную на войну и производство оружия.

Канцлер Германии все это знает. Но политические лидеры живут текущим моментом, и в их взглядах почти всегда доминирует внутренняя политика. Впереди у Шольца очень сложные выборы, и он хотел бы баллотироваться как кандидат от мира. Потому что идея о том, что в Европу возвращаются темные времена, является тяжелой и для правительства, и для народа.