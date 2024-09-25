Німеччина, політичний екстремізм та ризики для України

Політичний розкол у ФРНзагрожує єдності Заходу та підтримці Києва. Про це пише колумість FT Гедеон Рахман.

Потенційний вплив Дональда Трампа на війну в Україні та західний альянс добре зрозумілий. Але те, що відбувається в Німеччині, може бути майже таким же важливим. Німці є другим за величиною національним донором допомоги Україні після США, і вони є центральними гравцями як в ЄС, так і в НАТО. Але популістські партії, які симпатизують Росії, в Німеччині зростають.

Партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD) ледь не перемогла на виборах у землі Бранденбург у неділю. Це третій сильний результат партії поспіль. Поєднайте голосування AfD з голосуванням за Альянс Сари Вагенкнехт (BSW), і приблизно третина німців, переважно у східній Німеччині, голосуватимуть за популістські партії, які войовничо виступають проти міграції, ворожі до НАТО та мають намір припинити допомогу Україні.

Політична позиція AfD і BSW у поєднанні зі звинуваченнями в тому, що багато членів AfD мають негласну нацистську програму означає, що традиційні партії Німеччини відмовляється йти в коаліцію з популістами — принаймні на національному рівні. Але зростання політичних крайнощів уже впливає на урядову політику. Рішення Німеччини запровадити прикордонний контроль зі своїми сусідами з ЄС відображає тривогу з приводу нелегальної міграції, на якій спекулюють популісти.

Прихильники України стурбовані тим, що наступні коригування політики передбачатимуть послаблення підтримки Києва Німеччиною. Зменшення підтримки України Німеччиною та США могло б допомогти Росії виграти війну. Навіть якщо російські танки не ввійдуть до Києва, прихильники України хвилюються, що уряд Зеленського незабаром може бути змушений піти на територіальні поступки, які дозволять Путіну заявити про перемогу. Погана мирна угода може поставити під сумнів майбутнє України та підбадьорити Путіна погрожувати іншим країнам.

Друзі України в Берліні бачать поширені ознаки можливого послаблення підтримки Німеччини. У той час як Великобританія і США обговорюють, чи дозволити Україні використовувати свої ракети великої дальності для удару вглиб Росії, Німеччина виключила можливість постачання власних ракет Taurus.

Канцлер Олаф Шольц сильно відстає в національних опитуваннях і, схоже, зазнає поразки на федеральних виборах наступного вересня. Найбільш палкі прихильники України стурбовані тим, що Шольц може спробувати відродити свою політичну долю, запустивши передвиборчу мирну ініціативу з Росією. Минулого тижня Берліном поширювалися чутки, що контактна група, що складається з членів його партії, перебувала в Москві для таємних переговорів.

У канцелярії від цих припущень відмахнулися. Ключові помічники Шольца, здається, майже однаково роздратовані русофілами-популістами та яструбами, які вимагають різкого збільшення допомоги Києву. Вони вважають себе представниками поміркованої німецької політики. Завдання уряду, як бачить Шольц, полягає в тому, щоб утримати розділену країну разом навколо в основному проукраїнської політики.

Яструби в Києві та Берліні стверджують, що якщо Путін не зазнає поразки в Україні, то він перейде до погроз НАТО і, зрештою, самій Німеччини. Шольц і його союзники наполягають, що він не наївний щодо загрози, яку представляє Путін. Вони бачать щоденні докази російської жорстокості в Україні, а також саботаж і дезінформацію в самій Німеччині. У довгостроковій перспективі німецькі аналітики стурбовані тим, що Росія тепер повністю перетворилася на економіку, налаштовану на війну та виробництво зброї.

Канцлер Німеччини все це знає. Але політичні лідери живуть поточним моментом, і в їхніх поглядах майже завжди домінує внутрішня політика. Попереду у Шольца дуже складні вибори, і він хотів би балотуватися як кандидат від миру. Бо ідея про те, що в Європу повертаються темні часи, є важкою і для уряду, і для народу.