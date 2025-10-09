Если Трамп не получит Нобелевскую премию 2025 года. Что дальше?

Вчера целый ряд очень уважаемых экспертов поддержал открытое письмо Валерия Чалого о том, чтобы в этом году нобелевка из мира не вручалась никому.

Я не буду здесь вдаваться в размышления или кого-то интересует мнение наших экспертов, хотя могу сказать, что действительно существует небольшая вероятность, что премия в этом году будет пропущена. Но это вызовет серьезные имиджевые риски для комитета.

Нобелевский комитет понимает, что, пропустив премию, он очень серьезно потеряет репутационно. Почему премию в тот или иной период получали Арафат или Киссинджер объяснить всегда можно. А вот не дать никому премию мира, в котором продолжаются войны – невозможно. Не дать премию значит сказать вслух: "Мы испугались Трампа". Я не уверен, что Нобелевский комитет в Осло готов к этому. В основе возможно даже навязчивого желания Трампа получить премию лежит не только гордыня и самовлюбленность, как это оценивает большинство экспертов.

Основой является нелюбовь к Обаме, которая, кроме всего прочего, с точки зрения Трампа, получила премию ни за что ни о чем. Нобелевка нужна Трампу для внутреннего пользования, возможно гораздо больше чем для внешнего. Обама – не просто альтер-эго Трампа (в психоаналитическом значении). Обама – олицетворение всего того против чего борется Трамп. Обама – это базовый персонаж культуры извинений против которой повел крестовый поход Трамп и, во многом, сломал эту самую культуру извинений.

Для Трампа Нобелевский комитет мира – это, похоже, часть этой самой культуры извинений. И он будет его противником (в той либо другой степени) даже после вручения премии. В конце концов мы видим что-то подобное на ряде других примеров. Достоверность получения премии Трампом в этом году - относительно невелика. Но получение или не получение премии никак не повлияет на политику Трампа. в отношении Европы. В предыдущем сообщении я уже писал: Трамп принял решение отложить предложения РФ по арктическому шельфу и редкоземельным металлам на потом. В настоящее время он сосредоточен на нефтегазовой блокаде доступа России к премиальному рынку Европы. И, похоже, эта стратегия сработает в течение следующего года. И эта цель – явно превышает медаль, полученную в Осло. Вторая его цель – частичное ограничение России на мировых рынках. Думаю, россияне в течение года, потеряют еще до 20% нефтяных прибылей (прежде всего, благодаря потере более маржинальных рынков переработанной нефти. И главная причина здесь будет в работе наших дронов.

Нобелевская премия для Трампа – это вишенка на торте, а не первопричина тех или иных решений. Главное, чтобы сейчас государство на своем уровне не подхватило идею переговоров с нобелевским комитетом. Потому что здесь никакой win-win истории не существует.