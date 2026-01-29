Еще одно и очень важное для Украины соглашение!
Украинский институт будущего еще тогда провел фундаментальное исследование и разработал "Стратегию титановой отрасли Украины-2030".
Полный текст Стратегии доступен здесь.
Но ее реализация тормозилась из-за отсутствия масштабных инвестиций.
Эта сделка может стать первым настоящим шагом (!!!):
- привлечение западного капитала в украинский горнодобывающий сектор
- Интеграция в глобальные цепи снабжения критических минералов
- создание преференциальных условий для союзных инвесторов
Соглашение идеально вписывается в рамки подписанного 30 апреля 2025 US-Ukraine Minerals Deal.
УИМ проанализировал эти возможности в исследовании "Расширение сотрудничества между Украиной и США: стратегия Win-Win":
Ключевые элементы:
- У Velta уже есть Letter of Interest от EXIM Bank США на $60 млн
- DFC посетила объекты Velta в сентябре 2025 года как "стартовый проект"
- Титан включен в список 55 критических минералов соглашения
- потенциал страхования рисков через MIGA
Позитивный сценарий для Украины: что мы получаем?
1. Инвестиции:
- в расширение добычи и обогащения
- в завод по производству высококачественного титанового порошка
- в производстве конечной продукции (для медицины, AirSpase и др.)
Знаю потенциальный объем инвестиций, но пока не могу говорить публично.
2. €7,3 млн уже получено от Horizon Europe
3. Экспортный потенциал:
- 300 000+ тонн ильменитового концентрата/год (плановая мощность двух месторождений Велты)
- До 10 000 тонн титанового порошка/год (2030+)
- выход на премиальные рынки AM (additive manufacturing)
- Создание 1000+ рабочих мест высокой квалификации
(!) дополнительная защита со стороны США. И это, возможно, самое важное.
Когда украинский актив становится частью западной цепи снабжения критических минералов для оборонной отрасли (F-22 Raptor – 39% титана, турбины реактивных двигателей), он автоматически получает статус стратегического интереса США.
Pentagon уже определил титановую губку как "потенциальную единичную точку отказа" в цепи поставки:
Velta с запатентованной технологией Velta Ti Process может стать решением этой проблемы для Запада (!!!):
Но сама возможность такого соглашения в третий год полномасштабной войны – это мощный сигнал инвесторам:
– Украина не просто выживает, она строит будущее.
Что дальше?
Это соглашение должно стать прецедентом для включения Украины в большую игру с крупными проектами.
Поэтому ждем завершения сделки (еще должны быть получены необходимые разрешения)
Читайте, делает выводы, распространяйте!